Ислам Махачев назвал Илона Маска «дешевкой». Из-за чего и чем это может закончиться

Илон Маск Фото: REUTERS

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев разозлился из-за политики Твиттера, который теперь принадлежит американскому предпринимателю, инженеру и миллиардеру Илону Маска. Социальная сеть лишила спортсмена знака верификации из-за новых правил.

С апреля 2023 года Твиттер стал удалять старые «галочки», которые указывали, что тот или иной аккаунт принадлежит знаменитости. Такой отличительный знак давал пользователям уверенность, что они читают официальный источник, а не фейковую страницу или аккаунт-клон. В администрации социальной сети посчитали, что способ получения «галочки» был «коррумпированным и бессмысленным». Чтобы сохранить или получить верификацию, пользователи должны купить подписку, которую надо обновлять каждый месяц за восемь долларов.

Такое решение вызвало много разговоров, в том числе – много шуток. Часть пользователей иронизировала, что они не ожидали дожить до того момент, когда «галочки» у них есть галочки, а у их кумиров – нет.

А вот звезды высказались против подобных нововведений. Среди них, в частности, Ислам Махачев. После того, как у него исчез знак, он написал:

– Илон Маск, ты – дешевка. Где моя синяя галочка?

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. Фото: REUTERS

Таким образом Махачев, по всей видимости, выразил неодобрение новой политики Твиттера. Дальнейшая судьба аккаунта спортсмена непонятна, вполне возможно, он откажется от него. Там боец нередко выкладывал материалы для своих иностранных фанатов, в том числе из арабских стран.

Ранее Ислам Махачев рассказал о возможности возвращения его друга, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в спорт, но только в качестве тренера. Легендарный боец завершил карьеру по семейной причине.

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