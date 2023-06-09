Пришел за долгом и стал насильником: на Ставрополье неверная жена оговорила друга семьи, спасаясь от гнева мужа

Обвиняемая и потерпевший стали любовниками случайно Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ставрополье неверная жена ответила перед судом за попытку оправдаться перед супругом. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Елена из Кочубеевского округа жила с Андреем в гражданском браке несколько лет, но в последнее время у пары ничего не клеилось в отношениях. Женщина решила разнообразить свою личную жизнь и начала спать с другом семьи Олегом. В своих показаниях Елена рассказала, что однажды Олег пришел за долгом сожителя, но его не было. Пока они ждали главу семьи и пили чай, как-то все закрутилось.

Так продолжалось около месяца. В очередной раз Олег пришел за долгом, не застал Андрея и ждал в компании его жены. Но теперь мужчина вернулся домой раньше обычного, поймал любовников помятыми и запыхавшимися и заподозрил неладное. В такой ситуации у гостя язык не повернулся заговорить о долге, он молча ударил хозяина дома и убежал, оставив Елену на произвол судьбы.

А Елена воспользовалась странным поведением любовника и заявила, что ее изнасиловали. Словами дело не кончилось – Андрей повел неверную жену в полицию писать заявление.

Материалы передали следователям СКР, а они, проверив обстоятельства изложенного, не нашли признаков преступления. И отдали материалы обратно в полицию, где против Елены завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос» (вторая часть 306 статьи УК РФ).

В суде обвиняемая раскаялась в содеянном и извинилась перед уже бывшим любовником. А тот в свою очередь просил строго ее не наказывать. Судья назначил женщине штраф в десять тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обнял, поцеловал и наказал: житель Ставрополья нагрудным крестиком порезал возлюбленной горло

На Ставрополье местного жителя отправили в колонию за нападение на возлюбленную [подробности]