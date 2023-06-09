Красивая жизнь привела Хизу за решетку. Фото: СОЦСЕТИ

Блогер-миллионник из Дагестана Хизри Запиров, более известный как Хиза, попался на обмане подписчиков на полмиллиона рублей. 9 июня суд вынес приговор пранкеру и его сообщникам, рассказали в прокуратуре Москвы.

Почему Хиза в тюрьме

Хиза заработал славу в запрещенной в России соцсети — на момент ареста у 26-летнего блогера было почти 8 миллионов подписчиков. Он публиковал постановочные дерзкие пранки, юмористические ролики и хвастался роскошной и богатой жизнью.

Видео Хизы о «полете легенды Мурада» быстро распространилось по интернету. По сюжету, Хиза решил пошутить над Мурадом и подложил подушку безопасности под его диван, в результате чего парень воспарил в воздух. Ролик посмотрели более 8 миллионов раз, пост собрал более 18 тысяч комментариев от зрителей.

Откуда взялись деньги на дорогие вещи и элитные авто, вскоре узнали следователи. В 2021 году блогера объявили в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

В июне 2020 года Хизри и другие сообщники стали промышлять хищением денег у подписчиков. Обманывая людей, они предлагали систему инвестирования, которая якобы позволяла зарабатывать и увеличивать капитал.

Чтобы разбогатеть, люди якобы должны были выплатить «комиссию» Запирову. Блогер принимал у доверчивых фанатов деньги и отказывался их возвращать.

Внимание к знаменитому «разводиле» привлек один из обманутых подписчиков. Блогер с сообщницей попросили его перевести 20 тысяч и 40 тысяч рублей как депозит для участия в системе инвестирования. После перевода денег «инвестору» сказали, что он выиграли 350 тысяч рублей, но для вывода нужно заплатить 52 тысячи рублей. Подписчик оплатил процент, но выигрыш так и не получил.

В марте прошлого года Хизу задержали в Москве. Он и его сообщники — 28-летний Эдуард Ломидзе и 38-летняя Наталья Карапетян — оказались под следствием за мошенничество, совершенное организованной группой.

Сколько получил блогер Хиза

Следователи выяснили, что аналогичным образом группа похитила деньги еще у 19 человек в период с июня 2020 года по июнь 2021 года. На этой схеме блогер и его сообщники заработали 547 тысяч рублей.

В пятницу, 9 июня, суд в Москве вынес приговоры Запирову, Ломидзе, и Карапетян. Их признали виновными в мошенничестве. Запиров и Ломидзе уедут в колонию на 4 года, а Наталья Карапетян — на 3 года 6 месяцев.

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