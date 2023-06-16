Ответил за голые фото: в Дагестане братья жестоко проучили «мачо» за флирт с их замужней сестрой

Вместо горячей встречи парень получил ограбление и синяки. Фото: архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Замир из Дагестана познакомился в интернете с «готовой на всё» девушкой. Но, приехав на ночное свидание, встретил совсем не ту, кого ожидал — вместо раскованной красавицы его поджидали четыре недружелюбных парня.

Ради сестры притворился развратницей

Летом 2021 года замужней сестре Алихана вдруг начал написывать незнакомый мужчина. Своих целей он не скрывал и прямым текстом предлагал девушке интимные встречи. Она проигнорировала сообщения и рассказала о них брату.

Алихан возмутился — в дагестанском селе такое общение мужчины с девушкой по телефону считается недопустимым и оскорбительным по отношению не только к женщине, но и ко всем родственникам. Решив наказать парня, он сперва ответил ему от имени сестры. Так он узнал, что назойливого ухажера зовут Замир и что он торгует мобильными телефонами на автостанции в магазине своего брата. Непристойные предложения в адрес замужней девушки он отправлял со страницы торговой точки.

Дальше Алихан завел фейковый аккаунт и начал писать обидчику от имени выдуманной девушки. По словам самого Замира, незнакомка написала ему на даргинском «Ты такой красивый, возьмёшь меня замуж?». Это стало началом долгих и многообещающих переписок.

Алихан собирался выманить парня на встречу и избить, а также заставить извиниться за своё поведение на камеру. Но планы пришлось отложить, по работе он на несколько месяцев уехал из республики.

Вернувшись, он вспомнил о назойливом ухажёре сестры. В мае 2022 года он договорился встретиться с Замиром посреди ночи на окраине села. Алихан планировал разобраться с парнем один на один, но сохранить свои намерения в секрете не смог. Проучить сельского «мачо» вместе с ним напросились его родные братья Булат и Джамал, а также родственник Иса.

Шёл на свидание — попал на «стрелку»

Как рассказал сам Алихан в суде, выманить Замира на разборку было совсем несложно.

— Замир поверил, что общается с девушкой, и сразу начал отправлять свои фотографии и предлагать встречу. Он со мной активно переписывался, спрашивал с кем проживаю, есть ли муж, а сам писал, что он неженатый. Потом он скинул мне свои интимные фото ниже пояса и попросил в ответ такие же. Я взял в интернете фото полураздетой девушки, отправил ему, и тогда Замир сразу стал предлагать встречу, — вспоминает подсудимый.

«Свидание» было назначено на 2 часа ночи на окраине села. Алихан, Булат, Джамал и Иса приехали заранее и спрятались на стоянке большегрузов. Замир прибыл к назначенному времени и написал «девушке», что он на месте.

Но вместо роковой красотки парень увидел четырех недружелюбно настроенных мужчин. Они вышли из укрытия с криком: «Попался, он к девушке приехал!» и начали приближаться к Замиру. Тот попытался ретироваться к машине, но тут быстро среагировал Джамал — перехватил беглеца за ноги и повалил на землю.

«На колени, извиняйся»

— Зачем приехал к нам в село в ночное время, к девушке приехал? — начал «допрос» один из братьев.

Замир попытался отрицать, что планировал переспать с девушкой и приехал, чтобы узнать, кто ему пишет. При этом он старался кричать, надеясь, что кто-нибудь придёт на помощь. Братья испугались, что жители села услышат шум и помешают «наказанию». Замира запихнули в его же автомобиль и направились за пределы села.

Проехав всего полкилометра, машина остановилась на поляне возле реки. Замира выволокли из машины и потребовали от него извиниться на видео за переписку с женщинами на интимные темы. Парень вновь начал упираться и получил от Джамала удар в бок, который повалил его на землю. Булат наставил на упавшего охотничий карабин — как выяснилось позже, без патронов — и приказал оставаться на земле.

После ещё нескольких ударов, в том числе по лицу, Замир сломался. Его поставили на колени, в процессе врезав еще пару раз, и включили камеру.

— Извиняюсь перед всеми девушками, которым я писал, и обещаю, такого больше не повторится, — сказал горе-романтик в кадре.

Все вернулись в машину, и теперь парни озаботились заметанием следов. Алихан взял телефон Замира, разблокировал, поднеся к его лицу, и удалил из соцсетей переписку с собственным фейковым аккаунтом. Вернувшись в село, Замиру отдали машину и телефон, но сперва и авто, и одежду потерпевшего очистили от отпечатков пальцев. Все разошлись по домам.

Не такая уж бескорыстная месть

Видео с извиняющимся на коленях Замиром — не единственное, что унесли братья с этой встречи. В суматохе Булат незаметно прихватил из кармана жертвы 25 тысяч рублей наличными, а Алихан, удалив переписку с самим собой с телефона Замира, зашёл в приложение банка и перевёл сам себе 40 тысяч рублей.

Джамал и Иса узнали об этом лишь когда братья вернулись домой.

— Мы пожалели о том, что таким путём взяли деньги. На следующий день я решил вернуть их, но потом понял, что нас ищет полиция, и поэтому сам не смог вернуть деньги. Как я потом узнал, Булат сжёг эти 25 тысяч, никому не сказав об этом, — признался Алихан.

На следующий день Замир стал писать обидчику и тактично поинтересовался — хватит ли украденных 75 тысяч на то, чтобы компрометирующий ролик удалили?

— Давай больше такие вещи не делай, и эти видео я удалю твои, ты за них не беспокойся, — ответил Алихан и удалил файл.

Пытаясь замести следы, парень также удалил фейковый аккаунт «соблазнительницы» и стал думать, как бы вернуть деньги Замиру, не привлекая внимание полиции. Но не успел — вскоре правоохранители задержали всех четверых. Одного из братьев привез в отдел его собственный отец, узнав о случившемся, а за ним полицейские поймали и остальных.

Отрицать парни ничего не стали и тут же признались в содеянном. Согласно материалам дела, все четверо выразили глубокое раскаяние.

— Я должен был сообщить о неподобающем поведении потерпевшего в полицию, а не разбираться сам. Я просто не хотел огласки, так как это могло опозорить мою сестру и разрушить ее семью, — сказал в суде Алихан и извинился перед Замиром.

Но извинения не уберегли братьев от ответственности. Всех четверых признали виновными в незаконном завладении автомобилем без цели угона, а двоим, присвоившим деньги, вменили кражу и грабёж. Финансовый ущерб Замиру, впрочем, возместил отец Алихана на следующий же день после задержания братьев.

В итоге суд приговорил Алихана к 3 годам, Булата — к 2 годам и 6 месяцам, Джамалу и Исе дали по году. Все четверо будут отбывать сроки условно.

КСТАТИ

Не так легко отделались похожие «мстители» из Кабардино-Балкарии. Шантаж интимным видео и избиение за «секс не по-мужски» привели пятерых друзей к серьезным срокам в колонии строгого режима (подробности).