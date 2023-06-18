Улицы превратились в бурные реки. Фото: стоп-кадр видео

Стихия нанесла очередной удар по Северной Осетии. На этот раз Владикавказу досталось настолько, что мэр города Вячеслав Мильдзихов собрал экстренно заседание администрации, объявил на нем о введении режима ЧС и запретил чиновникам покидать рабочие места.

Мощные потоки сносили машины. Фото: стоп-кадр видео

- В результате обрушившейся на Владикавказ непогоды в районе поселка Южный сошел сель, он перекрыл около 50 м дороги в районе Кувандона. Многие дома подтоплены, есть разрушения. Сегодня по домам не расходимся, работаем на своих рабочих местах. Уже завтра необходимо обойти каждый двор и каждый дом. Сделать это следует силами администрации - у нас достаточно сотрудников, техники тоже, - заявил Мильдзихов.

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Что уже точно известно - что два детсада и школа, расположенные на территории Южного, не пострадали. В остальном ущерб только предстоит оценить. Для этого будут созданы специальные комиссии. Также открыта горячая линия для пострадавших от непогоды: (8672) 50-19-19.

Местами вода начинает отступать. Фото: стоп-кадр видео

Делятся своими проблемами люди и в соцсетях. Жители разных районов Владикавказа и соседних поселков сообщают об отключениях света, поваленных деревьях, подтопленных домах - как частных, так и многоэтажных.

- Жителям пригородов будет все сложнее попасть во Владикавказ. Смыло Ногирский мост и дорогу с южного в сторону города, - рассказывают очевидцы.

Бурные потоки также смывают мосты и уносят машины. В МЧС по РСО-Алания сообщили, что в автомобиле на улице Защитников Осетии во Владикавказе оказались заблокированы два человека. Спасатели помогли им эвакуироваться.

По мере схода воды, на расчистку улиц выводят технику - погрузчики, грейдеры и самосвалы.

КСТАТИ

О том, что погодная лихорадка в Северной Осетии затянется, в региональном Гидрометцентре говорили еще в начале недели. По прогнозу, ситуация стабилизируется к следующему четвергу. Но синоптики предупреждают, что в последнюю неделю июня осадки вновь могут вернуться во Владикавказ.

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