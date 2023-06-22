«Я еще их увижу»: виновник ДТП с автобусом в Дагестане попросил прощения у семей погибших

Фото: ГУ МЧС по РД

Тройная авария с рейсовым автобусом, КамАЗом и легковушкой в Дагестане унесла 8 жизней, в числе погибших двое детей. По последним данным министерства здравоохранения республики, в Кизлярскую Центральную городскую больницу попали пять человек.

Среди пострадавших 9-летний мальчик, который накануне был проконсультирован с нейрохирургами и находится сейчас под наблюдением. Поздно вечером 21 июня врачи прооперировали женщину с сочетанной травмой, ее состояние оценивают как тяжелое. Остальные пациенты средней степени тяжести.

Фото: ГУ МЧС по РД

Личности погибших не уточняют. Есть сведения, что в их числе 7 пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту «Москва–Хасавюрт», и водитель грузовика, в который на скорости влетела при обгоне «Тайота Камри».

За рулем иномарки находился 32-летний Шамиль Магомедов. С разбитой головой виновник аварии дал интервью из больницы журналистам «Известий».

Фото: «Известия»

По его версии, он ехал со скоростью 110 км/ч, а во время обгона на разрешающем участке без сплошной разметки разогнался лишь до 130 км/ч.

Фото: ГУ МЧС по РД

Что можно поставить под сомнения, учитывая, что от освидетельствования Шамиль отказался, и только за последние 4 месяца накопил под 30 неоплаченных штрафов за лихую езду. Марка автомобиля тоже о многом говорит: под капотом «Тайота Камри» под 200, а то и больше лошадиных сил.

И тем не менее водитель попросил прощения у семей погибших и пострадавших:

- Я еще их, наверное, увижу. Извините, это неумышленно, я умереть не хотел. Так случайно получилось, — раскаялся Магомедов, сидя на больничной койке.

Напомним, глава Дагестана пообещал выплаты родным жертв и раненых в этой аварии.

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