«Повелся на пропаганду ВСУ»: житель КБР признался, почему пошел на госизмену

35-летний житель КБР едва не отправился участвовать в СВО на стороне Украины. Кадры из видео ФСБ Фото: Залина ТАТАРОВА

Жителя Кабардино-Балкарии задержали в Нальчике при попытке уехать на Украину и вступить в ряды армии противника. Он рассказал оперативникам, почему решил пойти на госизмену.

По данным ФСБ, 35-летний мужчина планировал вступить в ряды ВСУ. Он установил контакт с членом военизированного подразделения и получил инструкции.

Обвиняемый приобрел медикаменты, включая транквилизирующие и психотропные препараты, с целью обезболивания и снижения психической напряженности. После этого, он попытался проникнуть на территорию Украины через Республику Беларусь.

Однако спецслужбы засекли и задержали злоумышленника. На допросе он во всем признался и раскрыл, что заставило его попытаться перейти на сторону противника.

— Я хотел поехать туда, на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Украины. В момент моей поездки в Москву меня задержали сотрудники правоохранительных органов. Просто я повелся на эту всякую пропаганду ВСУ, касаемо СВО. Большое спасибо нашим спецслужбам, что сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым. Призываю граждан России, особенно молодежь, не повторять моих ошибок, — говорит задержанный на видео, опубликованном ФСБ.

Теперь ему грозит срок за покушение на госизмену.

— Следственными органами ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, — сообщили в правоохранительных органах.

Неделю назад в Нальчике ФСБ задержала гражданина Украины. Его поймали на шпионаже.

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