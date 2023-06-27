Дожди на Ставрополье будут идти вплоть до 2 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода вновь напала на Ставропольский край, на этот раз она продлится как минимум до конца рабочей недели – до 29 июня. При этом синоптики прогнозируют продолжающиеся вплоть до 2 июля дожди, и после жары в +36 градусов средняя температура воздуха упадет до +25.

Условия для дождей сохраняются по крайней мере до конца 1 июля. Об этом Радио «КП» рассказала и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова. Однако уже в первой декаде июля ожидается сильное потепление, возможна сильная жара.

Карта осадков в Ставропольском крае

— До конца текущей недели условия для сильных дождей, местами сильных, сохраняются 30 июня и 1 июля. <...> Температурный режим будет невысокий – +25-30 градусов, а 30 июня в западной части и вовсе – +21-26 градусов, – рассказала Светлана Пьянова.

На Ставрополье до конца суток 29 июня действует штормовое предупреждение из-за грозовых дождей, града и ветра 20-23 м/с. Существует опасность возникновения ЧП и ЧС природного характера, а людям рекомендуют быть осторожными как на улице, так и в домах. С учетом вероятности непогоды до 2 июля предупреждение могут продлить.

Также в регионе ввели режим повышенной готовности на фоне ухудшения погоды. Указ подписал губернатор Владимир Владимиров. МинЖКХ поручили информировать население края о складывающейся обстановке и предупреждать ЧС и ЧП, а главам городов и муниципалитетов рекомендовали привлечь к этому и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы.