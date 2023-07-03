Из-за высокого роста Писаренко дали позывной «Большой» Фото: Первый канал

На специальной военной операции за защиту жителей Донбасса погиб ставрополец Евгений Писаренко. Печальной новостью 1 июля поделился командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Биография командира Ахмата Евгения Писаренко (Большого)

Евгений Валерьевич Писаренко, известный также по позывному «Большой», уже с момента начала конфликта вошел в ряды «Ахмата» в качестве добровольца. Был назначен командиром отряда спецназа. До этого он много лет отдал служению в ставропольском Отдельном мотострелковом общевойсковом отряде (ОМОНе), достигнув звания подполковника.

Причина смерти Евгения Писаренко

— В первую очередь я офицер, у меня долг родину защищать. Мне обидно было смотреть, как умирают дети на Донбассе, — говорил Писаренко.

3 июля стало известно, что Евгений Писаренко погиб в рядах спецназа «Ахмат» при выполнении боевого задания.

Как погиб командир Ахмата Большой

О горькой потере Апти Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования близким погибшего героя и посвятил ему трогательный видеоролик и стихи.

— Спасибо родителям, вырастившим такого Героя. Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом — мой дорогой брат, большой человек с большим сердцем! — написал Алаудинов.

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