Взвод под командованием племянника главы РСО-Алания вовремя заметил диверсантов Фото: EAST NEWS

Сергей Меняйло - не только глава Северной Осетии, но и вице-адмирал запаса, десятки лет отдавший военной службе и отличившийся во время вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в 2008 году. Поэтому не удивительно, что, глядя на такого дядю, его племянник тоже вырос настоящим героем.

- Он еще мальчишкой решил, что поступит в Суворовское училище, станет военным. А я, конечно, не мог не поддержать его в этом решении! - написал Сергей Меняйло в своем официальном Телеграм-канале.

Сергей Меняйло - вице-адмирал запаса. Фото: стоп-кадр Youtube

Недавно парень, имеющий звание лейтенанта, отличился в зоне проведения специальной военной операции России на Украине.

Взвод под его командованием выполнял боевую задачу по охране российских подразделений на марше. Бойцы вовремя заметили диверсионную группу, скрытно к ней подобрались, заняли выгодные позиции и внезапно атаковали.

- Противник понес серьезные потери. Оставшиеся в живых сдались в плен. В допросе они раскрыли местоположение своих артиллерийских позиций, - сообщили в Министерстве обороне Российской Федерации.

Наши военнослужащие подняли беспилотник над указанным районом - информация подтвердилась. В результате точного авиаудара удалось уничтожить большое количество личного состава и техники противника.

Племянник главы Северной Осетии получил орден Суворова. Фото: МО РФ

- Слаженные действия взвода сорвали готовящиеся провокации со стороны Украины и помогли ликвидировать 4 самоходные артиллерийские установки, 8 автомобилей и более 20 националистов, - добавили в Минобороны РФ.

За успешное выполнение боевых зада командира взвода наградили медалью Суворова.

- Горжусь таким племянником! Ты - настоящий мужчина! - обратился к парню через соцсети глава Северной Осетии, который сам неоднократно бывал в зоне СВО, чтобы передать гуманитарную помощь добровольческим отрядам «Алания» и «Осетия». Во время очередной поездки в Запорожье Сергей Меняйло попал под обстрел.

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