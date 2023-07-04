Видео с расстроенной в Дербенте девочкой появилось на следующий день после визита президента в республику Фото: СОЦСЕТИ

Визит Владимира Путина в Дагестан 28 июня 2023 года обсуждают до сих пор. Президент прилетел в Дербент на встречу с главой республики Сергеем Меликовым для решения важных вопросов, в том числе, чтобы обсудить туристическое развитие Каспийского побережья.

Владимир Путин на совещании в Дербенте. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Владимирович в тот день прогулялся по улицам, где встречи с ним ждал весь город.

Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента Фото: СОЦСЕТИ

Увидеть президента вышли и сотни детишек. 13-летняя Фатима сфотографировалась с Путиным, что сделало ее знаменитой в тот же вечер.

То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента Фото: Личный архив героя публикации

А вот маленькая Раисат Акипова не разглядела Владимира Путина за толпой, что расстроило ее до слез. На следующий день в сети появилось видео с рыдающей навзрыд девочкой:

– Зачем ты плачешь? – спрашивает мама.

– Я хотела Путина увидеть, – отвечает ей дочка.

– Скажи, ты видела его издалека?

– Не видела я его! Все толкались...

И вот, 4 июля, героиня трогательного ролика обнимает президента в Московском Кремле! Для нее и ее родителей президент лично провел экскурсию.

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