Видео с расстроенной в Дербенте девочкой появилось на следующий день после визита президента в республику
Фото: СОЦСЕТИ
Визит Владимира Путина в Дагестан 28 июня 2023 года обсуждают до сих пор. Президент прилетел в Дербент на встречу с главой республики Сергеем Меликовым для решения важных вопросов, в том числе, чтобы обсудить туристическое развитие Каспийского побережья.
Владимир Путин на совещании в Дербенте. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Владимирович в тот день прогулялся по улицам, где встречи с ним ждал весь город.
Сотни людей вышли на улицы Дербента поприветствовать президента
Фото: СОЦСЕТИ
Увидеть президента вышли и сотни детишек. 13-летняя Фатима сфотографировалась с Путиным, что сделало ее знаменитой в тот же вечер.
То самое селфи Владимира Путина с девочкий из Дербента
Фото: Личный архив героя публикации
А вот маленькая Раисат Акипова не разглядела Владимира Путина за толпой, что расстроило ее до слез. На следующий день в сети появилось видео с рыдающей навзрыд девочкой:
– Зачем ты плачешь? – спрашивает мама.
– Я хотела Путина увидеть, – отвечает ей дочка.
– Скажи, ты видела его издалека?
– Не видела я его! Все толкались...
И вот, 4 июля, героиня трогательного ролика обнимает президента в Московском Кремле! Для нее и ее родителей президент лично провел экскурсию.
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