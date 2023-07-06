Скандального блогера сделали главным героем хоррор-игры. Фото: соцсети Фото: Залина ТАТАРОВА

Тиктокер-миллионник из Железноводска Евгений Лизогубенко, известный как Женя Лизогуб, стал персонажем хоррор-игры. Сюжет недвусмысленно намекает на недавний скандал вокруг блогера, когда его обвинили в педофилии.

Игру «Побег от Лизогуба» с возрастным ограничением 12+ выпустили всего два месяца назад, но ее скачали уже полумиллиона раз.

Фото: страница игры в магазине приложений

— Лизогуб запер вас в своем огромном доме с множеством необычных комнат! Заберите у него все его [электронные сигареты] и позовите на помощь Тесака, но делайте это осторожно, потому что Лизогуб все время ищет вас! — говорится в описании приложения.

Фото: страница игры в магазине приложений

На скриншотах из игры изображен сам блогер в своей знаменитой розовой ушанке и пугающем темном интерьере с цепями и металлическими замками.

Фото: страница игры в магазине приложений

Внимание следствия 19-летний блогер привлек весной 2023 года из-за контента на своих стримах, в которых появлялись школьницы. В центре скандала оказались две девушки, 14-летняя Милана и 16-летняя Фрося. Неоднозначные прикосновения Лизогуба к подросткам вызвали недовольство пользователей сети, а затем и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

История попала к следователям, которые начали проверку данной информации. Однако преданные фанаты блогера не верят в эти обвинения и решили отомстить правоохранительным органам. Вскоре после того, как стало известно о проверке в отношении тиктокера, его поклонники завалили полицию звонками. Подростки массово жаловались, что Лизогуб якобы похитил их и сейчас везет в лес.

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