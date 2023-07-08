«Работайте, братья!»: спустя 7 лет в Махачкале откроют памятник Магомеду Нурбагандову

Имя Героя России хорошо знают на Северном Кавказе и в силовых структурах России Фото: СОЦСЕТИ

«Работайте, братья!» — призыв Магомеда Нурбагандова перед героической смертью стал в России крылатым выражением. Эти слова лейтенант полиции Нурбагандов произнес 10 июля 2016 года, бесстрашно глядя в лицо боевикам. Негодяи требовали предать честь мундира и сказать на камеру, чтобы российские полицейские покинули службу.

Магомед твердо ответил, понимая исход: «Работайте, братья!». По сей день слова героя служат девизом российских силовиков. Его подвиг никогда не канет в Лету. В свое время Владимир Путин удостоил лейтенанта полиции Золотой звезды. И при встрече с родителями Героя России президент сказал:

- Не каждый под угрозой расстрела останется верным присяге, долгу и народу. В безоружного человека могут стрелять только трусливые. А настоящие герои могут без страха смотреть смерти в глаза. Ваш сын – пример для всех нас, а его слова «Работайте, братья!» – приказ для всех сослуживцев».

Героя России знают все, кто служит в силовых структурах Фото: СОЦСЕТИ

За последние годы на Северном Кавказе не раз отдали дань памяти герою. В Грозном улицу Олимпийский проезд переименовали в честь Магомеда Нурбагандова. В Избербаше (Дагестан) открыли сквер имени Героя России Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата — кавалера ордена Мужества — Абдурашида Нурбагандова, тоже казненного террористами в тот день.

Бронзовый бюст и улица увековечили память героически погибшего полицейского в его родном селе Сергокала. Открыта парта имени Нурбагандова в гимназии №37 Махачкалы. Теперь же, спустя 7 лет, появится и памятник в столице республики.

- В Махачкале откроют памятник Герою России Магомеду Нурбагандову, - рассказали в администрации главы Дагестана Сергея Меликова.

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