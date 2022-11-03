«Работайте, братья»: парту имени павшего от рук боевиков Героя России открыли в Кизляре

Герой России Магомед Нурбагандов. Фото: Соцсети.

В Дагестане открыли парты имени двух героев - Героя Советского Союза дагестанца Петра Крутова и Магомеда Нурбагандова, автору легендарной фразы «Работайте, братья», ставшей негласным девизом всех силовиков.

Парту, посвященную подвигу Нурбагандову, установили в лицее №2 города Кизляра. На открытии присутствовали известные жители Дагестана, политики и чиновники, учителя, школьники и отец павшего героя Нурбаганд Нурбагандов. За «Партой Героя» будут учиться отличники, победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Право первыми занять места за партой получили ученицы 7 класса Сабина Абдурахманова и 10 класса Диана Юсупова.

Парту Героя Нурбагандова открыли в Кизляре. Фото: администрация Кизляра.

Напомним, сотрудника управления Росгвардии Дагестана Магомеда Нурбагандова не стало 10 июля 2016 года. В тот день он с родней отдыхал на природе недалеко от родного села. Разбили палатки и расположились в лесу. Как оказалось, именно там скрывалась одна из террористических группировок, подчиненных ИГИЛ*.

На рассвете компанию разбудили террористы. Всем связали руки. Не церемонились даже с детьми. У Магомеда нашли удостоверение лейтенанта полиции. Его поставили на колени и потребовали на камеру отречься от присяги и призвать коллег-полицейских бросить службу. Речь Нурбагандова была краткой: «Работайте, братья!». Дерзость полицейского взбесила боевиков. Его убили выстрелом в голову. Видео налета боевики выложили в сеть. Речь Магомеда вырезали.

Через два месяца террористов накрыли в ходе двух спецопераций - в Махачкале и Избербаше. Среди боевиков оказались и те, кто расправился с Нурабгандовым. Главарь и его подельники отказались сдаваться и были уничтожены ответным огнем. На телефоне боевика Магомеда Халимбекова обнаружили оригинал записи убийства Нурбагандова. Так полицейские узнали о подвиге коллеги. Полное видео решили обнародовать, момент гибели лейтенанта вырезали по этическим соображениям.

Героический поступок полицейского оценил президент Владимир Путин. Магомед Нурбагандов посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. Силовики бережно хранят память Героя, в сети часто появляются оперативные видео с подписью: «Работаем, брат».

Тем временем, в Кизляре открыли еще две особые парты. В школе №4 установили парты Героям Советского Союза Василию Бовту и Сергею Болгарину.

*ИГИЛ — запрещенная на территории РФ международная террористическая организация.

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