Сорвалась со скалы: пожилую туристку из Беларуси нашли мертвой в горах КБР

Пожилая туристка сорвалась с горы «Арка» в Верхней Балкарии Фото: СОЦСЕТИ

Трагедией закончился отдых группы туристов из Беларуси в КБР. Во время похода в горы 68-летняя туристка сорвалась со скалы и погибла.

Тамара приехала из Минска в Железноводск, откуда вместе с экскурсионной группой поехала в Кабардино-Балкарию. Как сообщил источник «Комсомольской правды», маршрут похода не регистрировали в МЧС.

В одном из самых высокогорных сел республики, Кенделен, туристы оказались 19 июля. В районе горы «Арка» женщина неосторожно подошла к обрыву и сорвалась вниз. Падение с высоты 50 метров стало смертельным.

Остальные члены группы вызвали спасателей в надежде, что Тамара выжила. Но найти туристку в тот же день сотрудники МЧС не смогли.

На следующий день поисково-спасательные работы возобновились. К операции подключилась команда спасателей, состоящая из 7 человек и 1 единицы техники от Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Около 9:30 утра 20 июля поисковики обнаружили тело Тамары. Погибшую передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов для проведения дальнейшего расследования.

Теперь следователям предстоит выяснить, как и почему произошла трагедия.

В мае 2023 года другую группу из Беларуси искали с авиацией в горах два дня. К счастью, шестерых туристов нашли в целости и сохранности. Маршрут они также не регистрировали.

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