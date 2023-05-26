«Готов был рыдать»: туристы из Беларуси сами нашли спасателей на Эльбрусе

Фото: МЧС КЧР и личный архив Алексея Михалковича Фото: Залина ТАТАРОВА

Чудесное спасение шести туристов из Беларуси со склона Эльбруса на этой неделе облетело российские СМИ. Еще бы — 36 часов спасатели разыскивали пропавших вместе с авиацией, пока люди напряженно ждали развязки и уже почти «похоронили» группу. Редакция «Комсомолки» вместе со всеми переживала за судьбу туристов, но когда с нами на связь вышел один из них и рассказал свою историю, мы были поражены. Эксклюзивное интервью с участником восхождения Алексеем Михалковичем — в материале «КП-Ставрополь».

Спасатели нашли группу еще 24 мая, но связаться с журналистами гражданин Беларуси смог лишь вечером следующего дня. Алексей рассказал, что чувствует себя замечательно, а на вопрос корреспондента, действительно ли он один из тех самых спасенных, ответил неожиданным образом.

— Почти так. Я один из тех туристов, которых искали. А спустились мы сами и нашли спасателей, которые нас очень удивили сообщением, что нас разыскивают, — заявил собеседник «Комсомолки».

Странно услышать такое от человека, которого почти двое суток искали более 80 спасателей, куча техники и вертолет. Выяснилось, что вместо чудесного спасения произошло простое недопонимание.

— У нас все было по плану. Шли по маршруту. Срок окончания маршрута — 21-22 мая при наличии хороших погодных условий. 25 мая — крайний срок с учетом пережидания непогоды. Погода была плохая, поэтому израсходовали все запасные дни и спустились к началу маршрута, по пути обнаружив спасателей, — начал рассказ Алексей.

Опытный в походах Алексей был удивлен, что его разыскивают. Фото: личный архив героя

А как же порванная палатка и разбросанные личные вещи, которые напугали сотрудников МЧС?

— 23 мая при большом порыве ветра у нас в базовом штурмовом лагере на высоте 4700 метров снесло одну из двух палаток. Произошло это в момент нашего обеда, когда мы всей группой собрались в одной палатке. Утерянная палатка (с личными вещами) была закопана по всем правилам, но не выдержала порыва ветра. Позднее ее нашли спасатели у начала нашего маршрута. Личные вещи разбрасывались из летящей палатки по всему маршруту, это, вероятно, и послужило поводом для разных домыслов, — предположил турист.

Алексей рассказал также, почему группа не выходила на связь и как вышло, что спасатели не знали маршрут восхождения.

— У нас был спутниковый телефон и рации, но они разрядились. Маршрут мы не регистрировали. Я не знаю, почему, я был уверен что мы это сделали. Руководитель (врач-реаниматолог Алексей Глазков — прим.ред.) говорит, что маршрут не такой уж и сложный, и в этом нет необходимости. Тем более, все шло по маршруту и плану, — уверяет альпинист.

Алексей во время одного из походов. Фото: личный архив героя

«Комсомолка» попыталась пообщаться с руководителем группы Алексеем Глазковым, но, по словам собеседника редакции, тот остался без средств связи. Оба Алексея давно знакомы и не раз поднимались в горы. Трое других участников реального опыта восхождений не имели, но были хорошо подготовлены и обучены.

— С руководителем знаком давно, много раз ходили вместе в разного рода походы. С остальными участниками познакомился в самом походе. На Эльбрус не ходил ранее, а на Кавказе не впервые — восходил на гору Лайла (4 тысячи метров), Гестолу (4860 метров). К этому нужно быть готовым физически и психологически. Это непросто для неопытных и неподготовленных участников. Но наша группа была готова к таким сложностям и достойно с ними справлялась, — поделился Михалкович.

Конечно, все эти нюансы не были известны спасателям. Входные данные были простые — водитель должен был забрать группу с оговоренной точки 21 мая, но в это время туристы не появились и не выходили на связь. Спокойствия водителю, а вместе с ним мужу одной из участниц, не добавили и сводки об ухудшении погоды. Оба они сообщили в МЧС о пропаже шести туристов из Беларуси утром 23 мая.

В тот же день новости о предполагаемом ЧП разнеслись по стране и за ее пределы. Довольно быстро вести дошли до близких и родственников, и следующие два дня они провели в мучительном ожидании и страхе. Понятно, почему — мало кто рассчитывал, что спустя столько времени туристов найдут живыми и здоровыми.

— Удивлен такой огласке, переживаниям родных, близких, друзей, знакомых, коллег. Хотя в общем-то все прошло штатно и без потерь. Они были очень рады, а я готов был рыдать от осознания тяжести их переживаний за мою судьбу, — рассказал Алексей корреспонденту «КП-Ставрополь».

Когда 24 мая спасатели сообщили, что группу нашли целой и невредимой, страна выдохнула с облегчением. В МЧС рассказали, что туристов забрали на вертолете и отправили в Лермонтов, где их осмотрели медики и поработали психологи. Но, по словам Михалковича, все было не совсем так.

— С нами не работали психологи, они работали с мужем нашей участницы Александры и нашим водителем, которые были в центре штаба по координации и поиску нас. Изначально ведь они сообщили в МЧС о нашей пропаже, переживали, — пояснил турист.

На момент беседы с «Комсомолкой» группа уже покинула Лермонтов и доехала до Черкесска. Слегка потрясенные своей «пропажей» и «спасением», туристы уже направляются домой в Беларусь в автодоме. Уже через пару-тройку дней они смогут увидеться с близкими.

Группа туристов после обнаружения спасателями. Фото: личный архив Алексея Михалковича

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