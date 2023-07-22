Хотела увеличить ягодицы: после гибели 22-летней девушки в Махачкале допросили косметолога

Мики (слева) доверилась своей знакомой Уме (справа), у которой не было медицинского образования Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане завели уголовное дело после гибели 22-летней клиентки у косметолога. Вечером 19 июля Мукминат Шабасова пришла к знакомому мастеру домой, чтобы сделать ягодицы объемными. Увеличение губ, коррекция скул, ринопластика — для молодой девушки это был очередной этап по изменению внешности.

Девушка упорно работала над своей внешностью Фото: СОЦСЕТИ

Мики (так ее звали друзья и в семье) и подумать не могла, что погоня за красотой убьет ее. Уже через 10 минут после введения обезболивающего Шабасова умерла — предварительно, от анафилактического шока. Приехавшая бригада скорой ничего сделать уже не смогла.

- Я ввела лидокаин перед процедурой. И уже секунд через десять ей стало плохо. Я ввела ей препарат от аллергии и вызвала скорую, - рассказала косметолог на допросе у следователей.

В пресс-службе СУ СКР по Дагестану прокомментировали «КП-Северный Кавказ», что дело на нее завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Фото: СУ СКР по РД

Известно, что свой кабинет косметолог по имени Ума обустроила в квартире на улице Героев Дагестана в Махачкале. Работала она без медицинской лицензии, показывая клиентам полученный в апреле 2023 года сертификат о прохождении некоего курса «Эстет-косметолог». Сейчас Ума задержана, и суд решает вопрос о заключении под стражу.

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