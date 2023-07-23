Пластический хирург в Пятигорске 2,5 часа оперировала пациентку после остановки сердца. И осталась довольна работой

Задержка на два часа закончилась для Елены голоданием мозга и комой. Фото: личный архив собеседника редакции Фото: Залина ТАТАРОВА

История 36-летней Елены из Воронежа потрясла всю страну в начале июля 2023 года. К тому моменту покалеченная пациентка клиники в Пятигорске уже больше двух месяцев лежала в тяжелой коме после обычной пластической операции. Врачи уверяли, что все пошло не по плану из-за врожденной аномалии и аллергии на лекарства.

Позднее воронежские медики провели МРТ и с удивлением обнаружили — никакой патологии, о которой говорили ставропольские врачи, у Елены нет.

Почему остановилось сердце прямо на операционном столе, пока никто не знает. Родственники Елены рассказали «Комсомольской правде», через что им пришлось пройти и почему они уверены, что пятигорским медикам есть что скрывать.

ЕХАЛИ ОТДОХНУТЬ И ОМОЛОДИТЬСЯ

До роковой операции Елена проживала обычную жизнь — работала, воспитывала двоих детей, поддерживала хорошие отношения с семьей. В апреле 2023 года она задумалась о пластической операции по подтяжке век — распространенная и, казалось бы, безопасная процедура. Знакомый врач посоветовал ей обратиться к «хорошему специалисту» в Пятигорске.

— Они созвонились по телефону и договорились о дате операции. Все анализы Лена сдавала по месту жительства. Мы втроем поехали в Пятигорск . Решили утроить мини-отпуск, отдохнуть и свозить Лену на блефаропластику, — начинает рассказ родственница Елены Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы редакции — прим.).

До роковой операции Елена жила обычную жизнь Фото: Личный архив героя публикации

План был такой — 24 апреля она ложится на платную операцию (которая сопровождается соответствующими документами) в горбольницу Пятигорска, потом около часа восстанавливается в больнице, через неделю приходит снимать швы.

— Перед операцией, когда она подписывала договор, ей сразу дали подписать акт выполненных работ. Полагаю, чтобы потом она не смогла предъявить претензии после операции, что не было юридического права вернуть деньги в случае чего, — поделилась собеседница «КП».

СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ

В операционную Елену привели в 15:10. В 15:20 ей ввели препараты для подготовки к анестезии и хирургическому вмешательству. В 15:30 у пациентки резко упала сатурация (уровень насыщения крови кислородом). К этому моменту хирург уже начал проводить операцию и сделал первые надрезы. Тем временем состояние пациентки стало ухудшаться с каждой секундой.

— При введении премедикации у Лены проявилась сильнейшая аллергическая реакция на препарат. Начался анафилактический шок, и произошла остановка сердца, — вспоминает Екатерина.

Врачи остановили операцию и реанимировали пациентку — как указано в документах, в течение трех минут. Затем блефаропластику продолжили, как ни в чем не бывало — медики были уверены, что страшное позади, и скоро она придет в себя.

Никто не подозревал, что в сознание Елена не придет еще очень долго.

— В документах, которые мы получили, указано, что реанимационные мероприятия провели в установленный срок, за три минуты. Но как специалисты мне говорят, если бы действительно запустили ей сердце за этот срок и «раздышали» ее, она бы уже была в норме, — сомневается родственница.

Затем операцию продолжили, и лишь спустя два часа Елену отправили в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. По мнению семьи, потерянное время сыграло роковую роль. Как позднее определили воронежские медики, еще во время операции у пациентки наступила гипоксия мозга (кислородное голодание). Сколько именно она длилась, врачи определить уже не могут, но для них очевидно, что именно это стало причиной нынешнего тяжелого состояния.

Семья Елены при этом узнала, что что-то пошло не так, по чистой случайности.

— 25 апреля мы случайно подслушали разговор врачей. Они обсуждали остановку сердца Лены. Мы же про это вообще не знали! Что они скрывали? — возмущена Екатерина.

СОЗНАНИЕ РЕБЕНКА

Спустя сутки врачи сообщили родственникам, что Елена — в коме первой степени и в тяжелом состоянии.

Справка: При коме первой степени человек лежит с закрытыми глазами, впадает в состояние оцепенения, что приводит к замедлению реакции на любые стимулы, даже на боль. Однако пациент по-прежнему способен глотать воду или жидкую пищу самостоятельно и выполнять простые движения.

Елена не приходит в сознание уже три месяца Фото: Личный архив героя публикации

Питаться самостоятельно Елена не может до сих пор. Ее кормят через трубку, которая ведет напрямую в желудок, и лишь недавно ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

— Сегодня врачи ставят Лене минимальные признаки малого сознания. Представьте новорожденного ребенка. Это младенец, который совершенно не понимает, что происходит вокруг него… — рассказала собеседница редакции.

ОПЕРИРОВАЛИ ДАЖЕ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА

Родственники в короткие сроки добились транспортировки из Пятигорской городской больницы в Воронеж. Семья благодарна медикам из родного города, которые сделали все возможное, чтобы помочь Елене.

Врачи Ставрополья, тем временем, вызвали у них совсем другие чувства.

— Еще два с половиной часа после остановки сердца ей делали операцию! Почему нельзя было закрыть ей надрезы и сразу перевести в реанимацию, это же первоочередная задача! Операцию могли остановить, но вместо этого погрузили в наркоз и довели ее до конца, потеряли время. Я потом общалась с хирургом, она мне сказала: «Зато смотрите, какие у нее шикарные веки!» Она считает, что к ней вопросов быть не может, она свою работу сделала, — вспоминает Екатерина.

В разговорах с семьей хирург перекладывает ответственность на анестезиолога. Последний раз родственники Елены слышали что-то от нее в Пятигорске. По словам Екатерины, медик, на чьем операционном столе чуть не погибла молодая женщина, не интересуется ее состоянием, не предлагает помощь и в целом, судя по постам в соцсетях, живет как ни в чем не бывало.

НИКАКОЙ ПАТОЛОГИИ НЕ БЫЛО

Как ранее рассказал «Комсомолке» близкий к ситуации источник, медики в Пятигорске якобы обнаружили у Елены аномалию Арнольда-Киари (врожденная патология, при которой мозжечок слегка опущен) и уверены, что именно это стало причиной трагедии. Воронежские, а затем и московские медики однозначно уверены — патологии у Елены нет, а если бы и была, никак бы не повлияла на исход операции.

Воронежские медики не нашли у Елены патологию, которую врачи Ставрополья винили в трагедии Фото: Личный архив героя публикации

— Даже если бы аномалия была, даже если бы повлияла — почему не отвезли ее в реанимацию сразу, как могли допустить длительное голодание мозга? Это ведь самое страшное, люди после такого становятся «овощами». Почему не убедились, что дыхание восстановлено? Вопросов много, я не хочу никого обвинять, я просто хочу узнать правду, — говорит родственница пациентки.

Воронежские медики сделали все, что могли, уверяет собеседница «КП», но и их возможности ограничены. Недавно Елену перевели в московскую клинику, но ее состояние остается стабильно тяжелым. Врачи не делают никаких прогнозов.

МАТЬ НЕ ОТХОДИТ ОТ БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ

Уже в Воронеже Екатерина подала заявление в следственный комитет. Но уголовное дело возбудили лишь в июле, после того, как историю опубликовали в СМИ. Сейчас правоохранители пытаются разобраться, кто действительно виноват в случившемся.

Жизни Елены и ее семьи перевернулись после обычной операции Фото: Личный архив героя публикации

Через пару недель Елене исполнится 37. День рождения она встретит не с семьей и друзьями, как наверняка хотела бы, а в больничной палате, с трубкой в желудке и в сознании младенца.

Жизнь семьи перевернулась не меньше. Матери Елены пришлось бросить работу и уехать в Москву вместе с дочерью, где она 24/7 наблюдает за ней в больнице.

— Наша цель не в том, чтобы кого-то обвинить. Хочется разобраться, что случилось. У нас была здоровая мать, дочь и супруга. Она работала, занималась семьей и детьми, и в один момент все изменилось — она еле живая. Московские врачи сейчас изо всех сил пытаются ее восстановить. Но это долго, очень тяжело морально и физически. Мы просто хотим узнать правду, — заключила собеседница «КП».

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