Призналась и раскаялась. Суд арестовал истязавшую пациента санитарку психбольницы в Дагестане

Окончания расследования санитарка будет ждать за решеткой. Фото: соцсети / архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

Санитарка психдиспансера в Дагестане, которая стала героиней скандального видео, предстала перед судом. Пока что — для избрания меры пресечения. На допросе она призналась в издевательствах над пациентом.

Жуткие кадры из психиатрического диспансера в Махачкале разлетелись по соцсетям на прошлой неделе. На них запечатлен мужчина, привязанный к кровати, которого душит подушкой женщина в медицинской форме.

Ролик снимал и со смехом комментировал за кадром коллега санитарки. Издевательства продолжались, несмотря на мольбы пациента прекратить.

Жестокое развлечение закончилось для медиков интернет-славой и уголовным делом. Ситуация возмутила даже главу СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил подчиненным из следкома Дагестана держать его в курсе о ходе расследования.

На санитарку завели уголовное дело об истязании человека, находящегося в беспомощном состоянии. Теперь медику грозит до 7 лет лишения свободы.

А в понедельник главную героиню жуткого ролика отправили под стражу. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана и в следкоме Дагестана.

— Во время допроса подозреваемая вину признала и раскаялась в содеянном, — рассказали в суде.

Санитарке предстоит провести в СИЗО два месяца. Тем временем, следователи продолжают выяснять подробности страшной истории.

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