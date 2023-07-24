Призналась и раскаялась. Суд арестовал истязавшую пациента санитарку психбольницы в Дагестане

Окончания расследования санитарка будет ждать за решеткой. Фото: соцсети / архив КП
Фото: Залина ТАТАРОВА
Санитарка психдиспансера в Дагестане, которая стала героиней скандального видео, предстала перед судом. Пока что — для избрания меры пресечения. На допросе она призналась в издевательствах над пациентом.
Жуткие кадры из психиатрического диспансера в Махачкале разлетелись по соцсетям на прошлой неделе. На них запечатлен мужчина, привязанный к кровати, которого душит подушкой женщина в медицинской форме.
Ролик снимал и со смехом комментировал за кадром коллега санитарки. Издевательства продолжались, несмотря на мольбы пациента прекратить.
Жестокое развлечение закончилось для медиков интернет-славой и уголовным делом. Ситуация возмутила даже главу СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил подчиненным из следкома Дагестана держать его в курсе о ходе расследования.
На санитарку завели уголовное дело об истязании человека, находящегося в беспомощном состоянии. Теперь медику грозит до 7 лет лишения свободы.
А в понедельник главную героиню жуткого ролика отправили под стражу. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана и в следкоме Дагестана.
— Во время допроса подозреваемая вину признала и раскаялась в содеянном, — рассказали в суде.
Санитарке предстоит провести в СИЗО два месяца. Тем временем, следователи продолжают выяснять подробности страшной истории.
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