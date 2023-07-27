«А где "Ахмат" в этой постановке?»: что на самом деле случилось с 500 чеченскими бойцами под Бахмутом

Чеченский спецназ с первых дней принимает активное участие в СВО. Фото: Телеграм-канал Апти Алаудинова

Информация о массовой гибели чеченских бойцов в зоне СВО 27 июля 2023 года стала распространяться на российских интернет-ресурсах. Снимок военнослужащих сопровождался аудиозаписью, из которой следовало, что из 500 спецназовцев смогли выжить только 60, безвозвратные потери составили 440 человек. Одновременно с этим в украинских пабликах начали тиражировать ролик с названием «Штурм позиций кадыровского полка «Ахмат» на Бахмутском направлении».

Уже вечером того же дня «опровержение наглой лжи и дезинформации о массовой гибели бойцов из Чеченской Республики в зоне СВО» опубликовал в своем официальном Телеграм-канале министр ЧР по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

- Попросил прокомментировать Героя России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Как всегда в своей ироничной манере он обратился к клеветникам с просьбой не распространять слухи! - заявил Дудаев и выложил двухминутное видеообращение Алаудинова.

Герой России Апти Алаудинов. Фото: стоп-кадр видео

Он признался, что рассылаемая фотография его развеселила и поблагодарил тех, кто выражал сочувствие и просил Всевышнего простить бойцам грехи.

- Пусть Аллах простит и меня, и вас, и всех мусульман, - сказал командир «Ахмата».

Также он подчеркнул, что без жертв на войне не обходится, но если бы их было столько, сколько сообщали в Сети, то эту информацию широко бы обсуждали по всей России и на Украине.

А вот про выложенное украинским националистическим батальоном видео Алаудинов высказался жестко.

- Да уж, цирк уехал, клоуны остались. Мы вам не по зубам. Вот так на интернет-ресурсах нас штурмуют укрошайтаны, а мы так испугались. Единственное, что я не понял, где здесь «Ахмат». Хоть бы для приличия кто-нибудь был на этой постановке на противоположной стороне, куда стреляют, - заметил командир «Ахмата».

Ролик действительно снят в духе классической компьютерной «стрелки». Съемка ведется от первого лица, в кадре маячит дуло автомата. Несколько нацбатовцев подходят вплотную к окопу, кидают туда гранату, а потом расстреливают укрытие. Во только смущает, что якобы находившиеся там десятки чеченских спецназовцев даже не пытаются отстреливаться. Да и вообще ни разу не появляются на записи.

КСТАТИ

Фейк о массовой гибели чеченских бойцов уже появлялся в ноябре 2022 года, только тогда шла речь о Лисичанске. А вот командир «Ахмата» вскоре действительно чуть не погиб - на него было совершено покушение. Апти Алаудинову вручили письмо с отравляющим веществом. Через пару дней он вышел на связь из госпиталя, сказал, что яд его не возьмет, и подробно рассказал, благодаря какому счастливому случаю ему удалось выжить.

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