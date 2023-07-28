Ураган снес деревья в Черкесске. Фото: соцсети

В Карачаево-Черкесии 28 июля разразившаяся стихия не только принесла разрушения, но и оборвала жизнь. В результате урагана обрушилось дерево, которое убило молодого парня.

Сегодня в регионе прошел ливень, сопровождаемый градом и шквалистым ветром. Несчастный случай произошел в Черкесске, где на автомобиль упало разрушенное дерево. В салоне находился 25-летний парень, который скончался на месте.

Помимо этого, есть и другие пострадавшие, которые получили травмы от падения деревьев. Шесть человек срочно были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Из-за разгула стихии множество линий электропередачи были оборваны, некоторые здания получили повреждения крыш и фасадов. Потоки воды затопили ряд домов.

Стихия прошлась по нескольким районам республики, однако Черкесску досталось сильнее всего.

— На данный момент, в других населенных пунктах, кроме Черкесска, пострадавших граждан нет, — заявил глава КЧР Рашид Темрезов.

Власти республики пытаются оперативно устранять последствия непогоды. Полный масштаб разрушений еще предстоит оценить.

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