Зарезал за поход в туалет на обочине: убивший туриста из Москвы житель КЧР сбежал в Беларусь

Бостанов сидит в белорусской колонии за нелегальный въезд в страну. Фото: МВД КЧР / Архив КП Фото: Залина ТАТАРОВА

В феврале 2022 года на всю страну прогремело убийство байкера из Москвы в Карачаево-Черкесии. Турист поплатился жизнью за то, что решил справить нужду на обочине трассы. Подозреваемый Абдуллах Бостанов сперва сознался, а затем попытался скрыться от правосудия. Его нашли за границей.

Инцидент произошел 16 февраля около станицы Кардоникская на федеральной трассе. Группа туристов, которая путешествовала на автобусе «Форд Транзит» в Архыз, решила остановиться на обочине. Один из пассажиров, 35-летний Олег Албегов, решил сходить в туалет недалеко от дороги.

Олег Албегов Фото: Личный архив

Рядом припарковалась машина с двумя местными жителями, которые начали конфликт с приезжими. Мужчин задело поведение туриста — по их мнению, в республике такое не принято. Началась потасовка, в ходе которой житель КЧР Абдуллах Бостанов использовал нож и ударил Албегова в живот. Тот скончался по пути в больницу.

Фото с места ЧП: СУ СКР по КЧР

Через два дня в сети появилось сообщение, что Бостанов связался с полицией и признал свою вину. Но это оказалось не так — все это время мужчина скрывался от правоохранителей. Полиция объявила Бостанова и второго участника конфликта, Самвела Киракосяна, в федеральный розыск.

Ориентировка МВД КЧР на Киракосяна и Бостанова

Накануне глава следкома по КЧР Николай Щепкин сообщил ТАСС, что Бостанов уже найден и даже отбывает наказание. Правда, не за убийство.

— Нападавший, используя поддельные документы, уехал на территорию Беларуси. Местные спецслужбы выяснили это, и теперь он должен отбыть наказание за незаконный въезд в страну с такими документами, после чего будет передан нам и привлечен к ответственности за совершенное преступление, — сказал Щепкин.

После экстрадиции 34-летний Абдуллах Бостанов предстанет перед судом в России за убийство. На него завели дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет за решеткой.

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