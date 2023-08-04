Патроны и 15 миллионов: бывший окружной глава на Ставрополье пойдет под суд

В доме главы округа обнаружили патроны. Фото: архив КП/администрация СГО Фото: Залина ТАТАРОВА

В суд ушло уголовное дело бывшего главы Советского округа Сергея Воронкова. Чиновника обвиняют в превышении полномочий и хранении боеприпасов, сообщили в прокуратуре и следкоме Ставрополья.

По мнению следствия, в 2020 году Воронков приказал главе территориального отдела администрации незаконно использовать залежи полезного ископаемого для ремонта дороги. Это позволило снизить стоимость работ, а также дало подрядчику возможность добывать суглинок (разновидность почвы).

15 миллионов — именно во столько следователи и надзорники оценили общий ущерб бюджету Советского округа.

История всплыла летом 2022 года. После задержания чиновника оперативники обыскали его дом и обнаружили боеприпасы — 338 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия.

Патроны изъяли, а Воронков обзавелся вторым уголовным делом. Теперь его будут судить за превышение должностных полномочий и за хранение боеприпасов.

— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказали в прокуратуре края.

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