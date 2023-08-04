Держат в страхе весь дом: «Комсомолка» узнала новые подробности нападения собак на ребенка в Михайловске

Двух собак отловили, десятки продолжают терроризировать горожан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне по соцсетям разлетелись душераздирающие кадры из Михайловска. Маленький мальчик оказался в ловушке на вершине детской горки, под которой кружили две огромные черные собаки. «КП-Ставрополь» узнала, чем закончилась история и почему отлов двух собак не решил проблему.

На видео, снятом 3 августа, ребенок пятится по горке, пока животные пытаются подобраться к нему. Одна из собак почти залезает по лестнице, заставляя мальчика осторожно отступить и едва не упасть с горки.

В 15-секундном ролике не заснято продолжение ситуации. Но, как рассказала редакции другая жительница многоэтажки, которая наблюдала за происшествием в окно, все закончилось хорошо.

Жители многоэтажки засняли момент нападения собак на мальчика Фото: СОЦСЕТИ

— Мальчик, как я поняла, ждал родителей на площадке. Я услышала лай, подошла к окну посмотреть, думала, опять они на велосипедистов гавкают. Через несколько секунд подошла женщина (мама или бабушка), отогнала собак и забрала мальчика, — вспоминает горожанка.

Администрация Шпаковского округа уже давно обещала местным жителям отловить собак. Но потребовался скандал в интернете, чтобы от слов чиновники перешли к действиям. В тот же день отловщики выехали к дому, но собак не обнаружили. Ранним утром 4 августа животных смогли найти, в доказательство в ведомстве поделились с «Комсомолкой» фотографией.

Собак из видео отловили ранним утром на следующий день. Фото: администрация Шпаковского округа

Для местных жителей, впрочем, это слабое утешение. Две отловленные собаки — лишь капля в море.

— Собаки уже больше года на площадке жили. Плюс вокруг еще штук 20. Сегодня на площадке никого не видела, но на мусорках и рядом с соседними домами их по прежнему много. Бабушки с соседних домов их прикармливают. Мы стараемся обходить их стороной, но когда бегут толпой — страшно, они друг на друга бросаются. На людей иногда гавкают, особенно на детей на самокатах и великах. Кидаются на людей с домашними животными, — рассказал другой житель той самой многоэтажки.

На жалобы жителей Михайловска по поводу бродячих собак власти реагируют с переменным успехом и отвечают, что действуют по закону — который не менялся с 2016 года. Этим летом на Ставрополье утвердили новые правила обращения с животными, которые вступят в силу 1 марта. Правда, касаются они только домашних животных.

НОВЫЙ ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ НА СТАВРОПОЛЬЕ

На коротком поводке: новые запреты для домашних животных ввели на Ставрополье

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Пока хозяева недоумевают, где теперь выгуливать прирученных питомцев, бездомные собаки все еще сбиваются в стаи и оккупируют жилые дома. Работа с ними лежит на плечах местных властей и волонтеров, которые просто не успевают за ростом популяции. Буквально в тот же день, как вышла на свет история с мальчиком на горке, администрация Шпаковского округа получила еще несколько сообщений о бродячих стаях.

На стаю собак пожаловался житель Михайловска в тот же день Фото: СОЦСЕТИ

— Здравствуйте. Михайловск, магазин «Пятерочка» на улице Ленина. Массовое увеличение количества собак. Отлов собак был, но такое ощущение, что их только прибавляется. В кадр все собаки не попали, их там 21, — прислал жалобу один из горожан.

Возвращаясь к псам, ставшим главными героями нашумевшего ролика — еще до «интернет-славы» они успели напасть на ребенка. И даже после этого животных не отловили, и они продолжили жить во дворе.

— В прошлом году мальчика покусала эта черная собака. В больницу они ездили, уколы делали, рану зашивали. Мой сын один раз возвращался из школы, бежал в слезах, прохожая женщина помогла отогнать собак, после этого купили ему ультразвуковой отпугиватель. Он помогает, но только с близкого расстояния, — поделилась с «КП-Ставрополь» местная жительница.

Мы спросили у администрации, что произойдет с отловленными собаками дальше. По утвержденным в Ставропольском крае правилам, их должны стерилизовать и выпустить на волю там же, где и поймали.

— Если признают агрессивными этих собак, то отправят на постоянное место жительства в приют. А если нет, то их полечат, чипируют и обратно на место отлова отвезут, — ответили в ведомстве.

Остальные собаки, которых десятки, так и продолжают пугать детей и взрослых.

Бродячие агрессивные собаки стали камнем преткновения между зоозащитниками, властями и обычными гражданами не только на Ставрополье. За последние два года несколько детей погибло от укусов бездомных животных. В селе Домна Забайкальского края свора атаковала 7-летнюю девочку. В Оренбурге от зубов бездомных собак погиб второклассник, а в Сочи 12-летняя девочка скончалась от ран, полученных при нападении агрессивной стаи.

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