Копии Chanel, Cartier и TIFFANY: 2 кг серебряных украшений нашли в сумочке россиянки, прилетевшей из Турции

Ставропольчанка везла 2 килограмма серебра. Фото: Пресс-служба ФТС

В аэропорту Минеральных Вод задержали 34-летнюю пассажирку после шопинга в Турции. Из Стамбула ставропольчанка привезла в Россию порядка 500 незарегистрированных копий ювелирных изделий.

В кожаном саквояже таможенники нашли поддельные кольца, браслеты и подвески, копирующие изделия всемирно известных брендов «TIFFANY & CO», «Bvlgari», «Cartier» и «Chanel».

Ставропольчанка везла 2 килограмма серебра. Фото: Пресс-служба ФТС

— Просканировав багаж пассажирки, следовавшей через «зеленый» коридор, инспектор обратил внимание на содержимое одной из сумок. Во время досмотра в кожаном саквояже таможенники нашли серебряные подвески, кольца, серьги и браслеты общим весом более 2 кг, — рассказали в Федеральной таможенной службе.

Со слов нарушительницы, серебро она везла в подарок подруге и родственникам и стоимость посылки не превышает 100 тысяч рублей.

Ставропольчанка везла 2 килограмма серебра. Фото: Пресс-служба ФТС

Таможенники очень засомневались в том, изъяли и направили все на экспертизу для определения подлинности и реальной стоимости. Заведено административное дело по статье «недекларирование товаров».

Что только не пытаются перевезти через границы жители Северного Кавказа. Например, в качестве подарка на свадьбу житель Грозного хотел отправить в Дубай 12 лап гималайского медведя, 180 килограммов камчатских крабов и 19 килограммов кусковой чаги. Все это у него поместилось в 12 коробок в багаже.

Таможенники посчитали примерную стоимость такого необычного подарка — 1 миллион рублей. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям «Недекларирование товаров», а также «Незаконная охота».

Лапы гималайского медведя. Фото: ФТС

Еще одну креативную контрабандистку задержали в Чечне из-за трех слитков в обертках от шоколада «Аленка» и двух бриллиантов, скрытых в упаковке бумажных салфеток.

Общая стоимость изъятых ценностей — более 3,5 миллиона рублей. Россиянка пыталась вывезти драгоценности в Турцию.

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