Сорвался в расщелину: гид из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Гид погиб при спуске с вершины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При восхождении на Эльбрус погиб 39-летний альпинист из Краснодара. Мужчина сорвался в расщелину ледника с высоты в 5100 метров. Детали его гибели сейчас пытаются установить следственные органы Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, 26 августа группа из 14 человек возвращалась после восхождения на вершину Эльбруса. Туристов вел альпинист-проводник из Краснодарского края. На обратном пути их застала непогода. Во время спуска на высоте 5100 метров из-за сложных условий проводник оступился и рухнул в расщелину ледника. От полученных при падении травм он скончался на месте. Остальные участники восхождения не пострадали и успешно вернулись к месту стоянки.

Чтобы достать тело погибшего альпиниста спасателям пришлось воспользоваться коммерческим вертолетом. По данным республиканского МЧС, к поисковым работам были привлечены 24 спасатели и задействовано три единицы техники. Обнаружить тело удалось утром 27 августа. После полудня тело доставили в поселок Терскол и передали следственным органам.

По факту гибели проводника проводится проверка.

- В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР по Кабардино- Балкарии.

С родственниками погибшего альпиниста сейчас работают психологи.

Напомним, после гибели пяти туристов в сентябре 2019 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков призвал на законодательном уровне ужесточить требования к правилам восхождения в условиях высокогорья, но пока ситуация не сильно изменилась.

- Четко выработанного механизма еще нет, - сообщили корреспонденту «КП – Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике. – Пока еще ведется обширная работа при взаимодействии МЧС, республиканских властей и Ростуризма.

Также в 2022 году были ужесточены требования к гидам-проводникам: если раньше туристов мог вести гид с третьим, самым низким разрядом, то сейчас он должен иметь не ниже второго разряда.

Помимо этого, гиды и экскурсоводы должны раз в пять лет проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию. На деле же многие турагентства пренебрегают правилами – аттестации у большинства проводников по-прежнему нет.

В 2023 году покорить Эльбрус можно за 30 тысяч рублей. Есть туры и по 150 тысяч рублей. Все зависит от сложности маршрута и длительности тура.

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