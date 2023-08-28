Успели укусить: мальчик в Махачкале в ужасе забежал в море, спасаясь от бешеной стаи собак

Агрессивные псы загнали ребенка в море

Жуткие кадры погони стаи агрессивных собак за маленьким ребенком в Махачкале распространились в соцсетях. Около десятка псов на полной скорости бегут за перепуганным мальчиком по побережью Каспийского моря. «КП-Северный Кавказ» узнала, что в итоге случилось с подростком.

Мальчику, ставшему объектом кровожадного интереса бездомных животных, на вид около 11-12 лет. На кадрах видно, что явно нацелившаяся разорвать ребенка стая, преследует и пытается окружить его на пляже. Как станет известно позднее, одна из собак успела-таки укусить его.

В опасной для жизни ситуации маленький махачкалинец проявил удивительную сообразительность. Он подбежал к береговой линии и зашел в воду, рискуя не справиться с мощным прибоем. Это решение в итоге спасло ему жизнь.

На этом видео обрывается. Но «КП» выяснила, что, к счастью, ребенок выжил.

— По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице. У него 1 укус, ссадины и царапины. Также, по дополнительным данным, полученным от МУП «Питомец», на территории, прилегающей к озеру Ак-Гёль, волонтерами организована локация временной передержки собак. От жителей поступают обращения, на место ежедневно выезжает бригада для отлова, — рассказали в администрации Махачкалы.

Позднее в «Питомце» сообщили, что на данный момент собак смогли отловить. Как говорят жители поселка Редукторный, где произошло нападение, стаю прикармливает местная жительница, и из-за этого животных на территории становится все больше и больше.

В соцсетях распространилась теория, что у собак бешенство. Якобы, об этом говорит тот факт, что стая испугалась воды. Однако специалисты говорят о том, что это распространенный миф.

Действительно ли стая страдает бешенством, предстоит выяснить компетентным органам. Прокуратура Дагестана организовала проверку.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными, — сообщили в ведомстве.

Позднее собственную проверку начал и следком республики.

Недавно еще один мальчик, чудом спасшийся от агрессивных собак, стал героем соцсетей. На этот раз — на Ставрополье. Маленький житель Михайловска залез на горку на детской площадке, пытаясь уберечься от двух огромных лающих псов.

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