Трагедию в Беслане продолжают расследовать спустя 19 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неопознанный террорист, который участвовал в захвате школы в Беслане в 2004 году, был наконец идентифицирован спустя 19 лет. Опознать его помогли опечатки пальцев и генетическая экспертиза.

Следователь Альберт Хасауов рассказал «Известиям», что данные «боевика №11» — одного из пяти неопознанных террористов — совпали с жителем Ингушетии Асланбеком Парчиевым. В мае 2002 года, за два года до теракта, его привлекали к административной ответственности в Москве.

Парчиев был ликвидирован в первый день захвата школы в Беслане. Еще тогда следователи опрашивали его родственников, но в 2004 году семья не смогла его опознать. Был взят генетический материал у сестры Парчиева, и семейная связь подтвердилась с 99-процентной вероятностью.

Близкие не верят, что их родственник причастен к нападению на школу №1 в Беслане. Семья не видела Парчиева с 2003 года. Тогда он перестал выходить на связь, но в розыск его не объявляли.

Расследование причин и последствий теракта все еще продолжается, и проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков удерживала 1128 человек в заложниках в течение трех дней. Погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

По данным Генпрокуратуры, в банде напавших на школу террористов было 32 человека. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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