Ими гордится Россия: кем стали выжившие заложники школы в Беслане

Одни стали титулованными спортсменами, другие - врачами Фото: REUTERS

После теракта в школе небольшого североосетинского городка прошло 17 лет. Бесланскую трагедию невозможно стереть из памяти. В результате захвата с 1 по 3 сентября 2004 года погибли 314 заложников, из которых 186 - дети. Еще 728 пленников выжили, но получили ранения. И среди них те, кто сегодня добился невероятных успехов.

«КП-Ставрополь» рассказывает о бывших заложниках, сумевших воплотить свои мечты и прославиться на всю страну.

МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО

Во время проведения Олимпиады в Токио-2020 «Комсомолка» первой узнала, что 24-летний российский вольник Артур Найфонов, взявший бронзу, был заложником в захваченной бесланской школе.

24-летний вольник из Северной Осетии Артур Найфонов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020 Фото: REUTERS

В то раковое 1 сентября он первоклассником отправился на первую в жизни школьную линейку. В списках выживших заложников мы нашли имя борца и его старшей сестры - Сабину Найфонову. Ей тогда было 10 лет. А в списках погибших - их маму Светлану Найфонову.

Мама борца Светлана Найфонова погибла в теракте в Беслане в 2004 году, спасая сына и дочь

Личный тренер Артура рассказал затем, что именно благодаря ей маленькие брат с сестрой сумели выжить.

- Матери Артура не стало. Но благодаря ей, он вышел из школы живым, и его сестра, - ответил Тотраз Арчегов. - Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено.

Мы сумели связаться с Артуром, но вспоминать бесланскую трагедию он не захотел...

Обладатель олимпийского золота Заурбек Сидаков учился в той же печально известной школе №1. Заурбеку в 2004 году было 8 лет. К счастью, он успел покинуть школу до захвата.

Заурбек Сидаков выступил на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг. Фото: REUTERS

Но в списке заложников мы насчитали 11 взрослых и пятеро детей с фамилией борца. А на Кавказе, как известно, однофамильцы - это всегда, за редким исключением, родственники. После случившегося родители два года запрещали Заурбеку ходить на тренировки по борьбе. Но Заурбек не оставил спорт. И на турнирах мирового значения неоднократно прославил родную республику.

СПАСАЮТ ЖИЗНИ В COVID-ГОСПИТАЛЯХ

Еще трое выживших заложников отучились на медиков и в пандемию стали спасать жизни в COVID-госпиталях.

В «красной зоне» Республиканской больницы Северной Осетии работает Георгий Ильин и еще один, пожелавший не раскрывать своего имени, бывший пленник. Георгий не любит вспоминать те страшные события, поэтому от общения с журналистами категорически отказывается.

Так выглядит памятник. Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии»

Именно его фото облетело весь мир. Маленький перепуганный до смерти Георгий стал символом теракта в школе. По его фото изготовили бронзовую статую в стране Сан-Марино. Памятник посвятили всем погибшим и пострадавшим от бесланского теракта.

В Коммунарке больным коронавирусом помогает бывшая заложница Оксана Макиева. Снимок с ней был снят во время штурма бесланской школы и также облетел весь мир.

В 2004 году Оксана пришла на линейку ученицей 4 класса вместе с мамой, старшим и младшим братьями. После захвата выжила только она и ее двухлетний брат.

Оксане повезло спастись во время штурма. Маленькая девочка не испугалась выбежать из школы, когда посыпался потолок и прогремели взрывы

Оксана выросла и отучилась на врача во Владикавказе. Работать в «красной зоне» начала в местной больнице вместе с Георгием. С ним Оксана познакомилась в Детской больнице еще в 2004 году, оказавшись после теракта в одной палате.

Осенью 2020 года она рассказала «КП», что ее позвали работать в Москву. Оксана согласилась и теперь живет в столице и оказывает помощь пациентам ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке.

Фото маленькой раненой Оксаны на руках у седовласого мужчины облетело все мировые СМИ

ПИШЕТ МУЗЫКУ И СТИХИ

Бывший заложник Беслана Стас Бокоев стал музыкантом и сегодня пишет стихи и песни о любви. 17 лет назад он был восьмиклассником. И после теракта оказался в пакете для трупов, потому что врачи по ошибке констатировали смерть. У Стаса врожденный синдром Зиверта-Картагенера, при котором внутренние органы расположены зеркально. Поэтому не услышав сердцебиения, все решили, что он умер.

Теперь Станислав не боится ничего

- Я открыл глаза я уже в черном целлофановом мешке, закашлялся. Спасатели очень испугались. Когда пришли в себя, тут же понесли меня обратно, к медикам, - рассказывал Бокоев в интервью «КП-Ставрополь». - Пережив все это, хочу показать людям, что единственное настоящее — любовь. К близким, семье, друзьям, ко всем. Она — это наш единственный путь к счастью.

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