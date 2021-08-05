Мать Артура Найфонова не увидела, как сын взял бронзу на Олимпиаде - она отдала за него жизнь в Беслане 17 лет назад

По словам тренера, бронза не обрадовала спортсмена Фото: REUTERS

24-летний вольник из Северной Осетии Артур Найфонов выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020. В весовой категории до 86 кг в борьбе за медаль россиянин со счетом 2:0 одолел дагестанца Жавраила Шапиева, представлявшего на турнире Узбекистан. А перед этим со счетом 6:0 он разгромил словацкого борца Бориса Макоева и турецкого вольника Османа Гочена (12:1). В поединке за выход в финал уступил со счетом 7:1 иранцу Хасану Яздани.

Фото: личная страница Артура Найфонова в соцсети

Личный тренер Найфонова в разговоре с сайтом stav.kp.ru заметил, что радости бронза не принесла - ни ему, ни Артуру. «Для Осетии есть только золото», - ответил Тотраз Арчегов.

- Он сам не сильно обрадовался. Просто доделал работу, которую должен был выполнить лучше. Не все у него получилось. Помешали травмы. Да, медаль для страны выиграл, а каждая - на счету. Но не будем уже об этом, - сказал Арчегов.

Тренер приметил Артура еще 6-летним ребенком Фото: REUTERS

Тренер приметил Артура еще 6-летним ребенком, обратив внимание на любопытного мальчика, гулявшего возле его зала в Беслане. Заниматься с Найфоновым Тотраз Борисович начал только через 2 года. Как узнала «КП-Северный Кавказ», первоклассником Артур вместе со своей 10-летней сестрой Сабиной оказался в заложниках у боевиков. Речь о страшных событиях 17-летней давности в бесланской школе №1. За три дня теракт унес 333 жизни взрослых и детей. В числе жертв - мама Артура, Светлана Найфонова.

Мама борца Светлана Найфонова погибла в теракте в Беслане в 2004 году, спасая сына и дочь

- Матери Артура не стало. Но благодаря ей, он вышел из школы живым, и его сестра, - говорит Тотраз Борисович. - Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено.

Артур Найфонов - трехкратный чемпион Европы, двукратный чемпион России, обладатель бронзовой медали чемпионата мира и бронзы Олимпиады в Токио-2020.

Фото: личная страница Артура Найфонова в соцсети Фото: REUTERS

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В весовой категории до 57 кг золото Олимпиады в Токио-2020 выиграл дагестанский вольник Заур Угуев. Со счетом 7:4 россиянин победил борца из Индии Кумара Рави.

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