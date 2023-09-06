Турист из Ростова-на-Дону умер от инфаркта в горах Ингушетии

Сотрудники МЧС эвакуировали тело умершего. Фото: МЧС России по РИ

Еще один турист погиб в горах Ингушетии. На этот раз трагедия произошла при восхождении на Столовую гору. Об этом сообщили местные спасатели.

Как рассказывают очевидцы, 71-летний уроженец Ростова решил посмотреть красоту республики с птичьего полета. Тем не менее, еще перед восхождением чувствовал легкое недомогание. Однако это не помешало ему двинуться в путь.

Стартовав в Джейрахском районе по пути на Столовую гору, ему стало еще хуже. У него участился пульс и случился сердечный приступ. Туристы вызвали скорую помощь и спасателей, но они не успели оказать ему медицинскую помощь. В результате мужчина умер от инфаркта.

Сотрудники МЧС эвакуировали тело умершего. Сейчас они проводят проверку случившегося.

Также в службе рекомендовали всем гостям и местным жителям воздержаться от восхождений в случае наличия медицинских противопоказаний.

Это уже второй случай гибели туристов в республике. Не так давно жительница Пятигорска попрощалась с жизнью из-за неудачного селфи. Приехавшая полюбоваться красотами 62-летняя женщина, отправилась смотреть на Ляжгинский водопад.

Поднявшись на вершину, она решила запечатлеть момент и сделать фото. В процессе съемки пенсионерка не удержалась и упала с 30-метровой высоты.