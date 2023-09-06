Отравились водой: в КЧР более 30 человек попали в больницу с кишечной инфекцией

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку по факту массового отравления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 сентября, стало известно о массовом отравлении водой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. На данный момент за медпомощью обратился 31 человек. Из них 27 — дети. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

У всех пациентов зафиксирована острая кишечная инфекция. Одни пострадавшие либо госпитализированы, либо получают медицинскую помощь амбулаторно. Врачи утверждают, что сейчас их состояние стабильное и не вызывает опасений.

Пока за пострадавшими наблюдают медики, специалисты Роспотребнадзора проводят проверку по факту массового отравления.

— При поступлении информации о случаях заболевания ОКИ. Специалистами Управления незамедлительно начат комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, речной воды, биологический материал от пострадавших. Уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания, — утвердили в ведомстве.

Отобранные образцы отправят на бактериологические лабораторные исследования в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР». Также к расследованию причинно-следственной связи подключили МУП «Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе». Они проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе – гиперхлорировании подаваемой населению питьевой воды.

На данный момент очаг инфекции обнаружен только в одном районе республики. В остальных эпидемиологическая обстановка спокойная. С 3 по 6 сентября зарегистрированы только единичные случаи отравления.

Ситуацию контролируют в управлении Роспотребнадзора по КЧР. Помимо них, в дело вмешалась с проверкой и республиканская прокуратура.

— В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — заявили надзорники.

Ранее вспышку сальмонеллеза выявили в селе Кахиб, в Дагестане. Из-за домашнего салата «Оливье» в больнице оказались 16 человек. Причина отравления кроется в заправке, а именно в яйцах, из которых был приготовлен майонез.