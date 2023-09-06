Захлебнулась рвотой: двухлетнюю девочку нашли мертвой в Ингушетии

Девочка умерла во сне Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 5 сентября в одной из семей в Назрани произошла трагедия. Родители обнаружили свою двухлетнюю дочь в постели без дыхания.

В ужасе супруги вызвали медиков. Оказалось, что во сне девочку начало тошнить, и она захлебнулась собственной рвотой.

Ребенка 2021 года рождения доставили в морг. Как рассказал источник «КП», девочка росла в благополучной семье, и родители не вызвали ни у кого подозрений.

Медики не обнаружили на теле ребенка признаков насильственной смерти. Тем не менее, правоохранители проверяют обстоятельства гибели малышки.

К расследованию трагедии подключились и надзорники.

— Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по сообщению о доставлении 5 сентября 2023 г. в медицинское учреждение трупа малолетнего ребенка, 2021 г. рождения, без признаков насильственной смерти. В ходе проверки прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие, а также дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию своего малолетнего ребенка, — заявили в прокуратуре Ингушетии.

В августе стало известно о другой истории, которая лишь по чистой случайности не закончилась трагедией. В ранние утренние часы прохожие заметили четырехлетнюю девочку на подоконнике 9 этажа. Малышку благополучно спасли, ее мать в это время отдыхала в ночном клубе.

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