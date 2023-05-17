После смерти 4-летней девочки в Ингушетии могут изменить уголовное дело матери

После смерти 4-летней девочки в Ингушетии решают вопрос о переквалификации уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В республике Ингушетии после смерти 4-летней Самиры следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела. Девочку избивала собственная мать, ее доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, а на родительницу завели дело.

— В связи со смертью малолетней следственными органами регионального СК России назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ингушетии.

Напомним, что малышка после госпитализации смогла прийти в себя, врачи отключили ее от ИВЛ, однако детский организм не смог справиться. Глава республики Махмуд-Али Калиматов написал в социальных сетях, что медики не смогли справиться с тяжелым заболеванием крови.

Девочка скончалась, а ее матери теперь грозит изменение уголовного дела на «Убийство» или «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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