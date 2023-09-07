Кисловодску исполнилось 220 лет. Фото: t.me/moiseev_eugene

Свой юбилейный День города Кисловодск в 2023 году отметит 9 сентября. Полную программу мероприятий в своем официальном Телеграм-канале опубликовал глава города-курорта Евгений Моисеев.

- Праздник пройдет под лозунгом «КислоVольт - зарядись на 220». Название фестиваля ассоциируется с зарядом энергии, который получают туристы в течение 220 лет существования Кавминвод. Запланировано множество интересных и разнообразных культурных и спортивных событий. Главное, что праздник объединит всех его гостей патриотической идеей поддержки российских военных в зоне СВО, - поделился Моисеев.

Мероприятия, посвященные Дню города, начнутся в Кисловодске в 10 утра. У «Визит-центра» на Курортном бульваре откроется «Сердечная почта».

- До пяти вечера приобретайте фирменные открытки, отправляйте их родным и близким с любовью из Кисловодска, а мы передадим вырученные средства в фонд поддержки мобилизованных кисловодчан «КислоVодскZаНаших», - рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

Также в 10:00 всех желающих приглашают «Зарядиться йогой» вместе с профессиональным инструктором у Главных Нарзанных ванн. Кстати, часовой мастер-класс повторится в 15 часов. А тех, кто готов «Зарядиться спортом» (настольный теннис, шахматы, лото, нарды), с 10:00 до 15:00 ждут у памятника Героям-медикам Великой Отечественной войны.

Для посетителей локации «Зарядись творчеством» у Октябрьских ванн подготовлены обучающие мастер-классы по изготовлению символа города (из бумаги, акварели, пластилина и в других техниках), а также открыток «Из Кисловодска с любовью». Помимо этого запланирован плэнер и выставка работ учащихся местной детской художественной школы. После 17 часов программа в данной точке поменяется: отдыхающим предложат сыграть в настольные игры и почитать книги.

С 10 до 16 часов «Зарядиться удачей» смогут гости национального парка «Кисловодский». На Лермонтовской площадке пройдут интерактивные семейные соревнования для тех, кто заранее пройдет регистрацию. Участников ждут задания на 22 станциях: перетягивание каната и бег в мешках для всей семьи, поднятие гири и бой подушками для пап, армрестлинг и игра «Угадай мелодию» для мам, рыбалка и тир для детей, а также многие другие интересные испытания.

В полдень в сквере Ге начнется двухчасовая детская программа с аниматорами, конкурсами, аквагримом, шоу мыльных пузырей и необычными фотозонами.

В час дня у «Визит-центра» соберутся поклонники силовых видов спорта. В рамках фестиваля «Кисловодский богатырь» очередной рекорд попробует установить «Русский халк» Сергей Агаджанян - он хочет затащить на возвышенность двухтонный автомобиль, по пути надувая медицинские грелки до разрыва. Экстрим-шоу продлится до 16 часов.

В 14:00 начнется праздничная программа на главной городской сцене у входа в питьевой зал Нарзанной галереи. Зрители увидят яркие номера ведущих творческих коллективов города и гала-концерт ансамбля песни и пляски Росгвардии РФ, а также узнаю имена победительниц конкурса «Лицо города. Капелька-2023» (торжественное шествие участниц пройдет с 17:30 до 18:00 у фонтана Узла связи).

Завершится празднование Дня города 2023 в Кисловодске патриотической дискотекой (время окончания - 22:00). Ее проведут знаменитые JOYстики Богдан Кантемиров и Роман Миронов.