Тренер из Пятигорска подозревается в развращении 7-летней девочки

За надругательство над девочкой злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске 32-летнего тренера задержали по подозрению в развращении школьницы. За надругательство злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следкоме.

— В территориальном следственном отделе краевого управления СКР возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства. В настоящее время подозреваемый задержан, — обозначили в пресс-службе.

Инцидент произошел 29 августа в популярной «качалке» курортного городка. Уточняется, что после случившегося 7-летняя девочка рассказала обо всем маме, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас работники следкома возбудили уголовное дело за развратные действия сексуального характера без применения насилия.

Ранее похожая история произошла в Дагестане. Местный помощник тренера надругался над 14-летним подростком, который ходил к нему на занятия в спортивную секцию.

Злоумышленник под угрозой убийства заставил мальчика не кричать и не сопротивляться. В результате он поплатился за свои деяния, ведь суд признал его виновным по двум статьям: «Совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия» и «Угроза убийством».