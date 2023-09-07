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Происшествия7 сентября 2023 9:10

Тренер из Пятигорска подозревается в развращении 7-летней девочки

Пятигорский тренер подозревается в развращении школьницы из Лермонтова
Иветта АВРААМОВА
Иветта АВРААМОВА
За надругательство над девочкой злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

За надругательство над девочкой злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пятигорске 32-летнего тренера задержали по подозрению в развращении школьницы. За надругательство злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следкоме.

— В территориальном следственном отделе краевого управления СКР возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства. В настоящее время подозреваемый задержан, — обозначили в пресс-службе.

Инцидент произошел 29 августа в популярной «качалке» курортного городка. Уточняется, что после случившегося 7-летняя девочка рассказала обо всем маме, а та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас работники следкома возбудили уголовное дело за развратные действия сексуального характера без применения насилия.

Ранее похожая история произошла в Дагестане. Местный помощник тренера надругался над 14-летним подростком, который ходил к нему на занятия в спортивную секцию.

Злоумышленник под угрозой убийства заставил мальчика не кричать и не сопротивляться. В результате он поплатился за свои деяния, ведь суд признал его виновным по двум статьям: «Совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия» и «Угроза убийством».

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