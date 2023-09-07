Таскала за шкирку и угрожала: в КЧР прокуратура проверяет агрессивную воспитательницу детсада

На воспитательницу безрезультатно жаловались родители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Черкесске разразился скандал вокруг одного из детских садов города. Мама бывшего воспитанника опубликовала кадры, на которых воспитательница кричит и поднимает руку на маленьких детей.

Автор ролика утверждает, что видео было снято 5 июня 2023 года. Но мать решилась его обнародовать лишь после того, как ребенок покинул садик и пошел в школу.

На кадрах можно увидеть, как взрослая женщина на глазах у детей срывающимся голосом кричит на детей. Затем она хватает одного из мальчиков за шкирку и тащит рыдающего ребенка в другое помещение — его камера видеонаблюдения не захватывает.

Что происходило за дверью, осталось за кадром, но оттуда слышны крики и ребенка, и воспитателя. Слова малоразборчивы, едва можно разобрать фразы, похожие на «заткнись» и «я тебя убью». Остальные дети в группе заметно расстроены и напуганы.

В соцсетях мама рассказала, что родители уже жаловались руководству садика на воспитателя, но безрезультатно.

— На жалобу родителей заведующая не отреагировала должным образом. Все лето ребенок продолжал ходить в сад. Мне было обещано, что воспитатель уволен. Но 1 сентября 2023 года, когда этот ребенок ушел в школу, она вернулась на свою должность старшего воспитателя, несмотря на жалобы родителей. Мой ребенок — это не единственный случай, — утверждает мать.

Корреспондент «КП-Ставрополь» попыталась связаться с руководством детского сада, однако в учреждении упорно сбрасывают звонки. А в минобре КЧР журналисту ответили, что узнали о ситуации лишь накануне, 6 сентября. Проводится ли проверка, в министерстве ответить не смогли.

Зато информация заинтересовала прокуратуру республики. Надзорники Черкесска проводят свою проверку.

— По предварительной информации, в образовательной организации допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, некорректное обращение с детьми со стороны воспитателя. В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних, — заявили в ведомстве.

На прошлой неделе стало известно, что воспитательница из Пятигорска вскоре ответит перед судом за травму ребенка. По данным следствия, она не уследила за мальчиком, когда тот высоко взобрался и упал, получив тяжкие повреждения.

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