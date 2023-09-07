Жесткое приземление: парапланерист сломал спину при посадке в КБР

К месту падения вызвали скорую помощь и спасателей Фото: Мария БЕРК

Катание на собственном параплане чуть не закончилось для 40-летнего экстремала летальным исходом. Мужчина не справился с управлением и вместо мягкого приземления, упал камнем вниз.

Неудачное приземление случилось в районе села Булунгу сегодня утром. Несмотря на сильный удар, он смог остаться в живых. К месту падения вызвали скорую помощь и спасателей.

– Спасатели которые дежурят на парадроме в составе 2-х человек завершили поисково-спасательные работы и передали пострадавшего бригаде скорой помощи в 11:30, — сообщил «Комсомолке» источник.

Сейчас экстремал получает помощь и находится под присмотром медиков.

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