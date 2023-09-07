Число жертв кишечной инфекции в Карачаево-Черкесии увеличено до 53 человек

В результате лабораторных исследований материала у четверых человек выявлена ротавирусная инфекция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество жертв массового отравления в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии увеличивается. По данным управления Роспотребнадзора, число достигло 53. Тем не менее, причины вспышки кишечной инфекции все еще находятся под вопросом.

— В результате лабораторных исследований материала у четверых человек выявлена ротавирусная инфекция, остальные материалы в работе. Бактериологические методы исследований материала от больных и проб водопроводный воды на различные инфекции дали отрицательные результаты, — указали в ведомстве.

Ежедневный мониторинг проб внешней среды и водопроводной воды также никаких отклонений не показал.

В связи с этим Роспотребнадзором инициировано санитарно-эпидемиологическое расследование. Сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия и лабораторных исследований.

Напомним, вспышку зафиксировали 6 сентября. В первый день за медицинской помощью в республиканские больницы обратился 31 человек, из них 27 являлись дети.

Основной очаг инфекции обнаружен только в одном районе республики. В остальных эпидемиологическая обстановка спокойная. С 3 по 6 сентября зарегистрированы только единичные случаи отравления.

За расследованием ситуации также следит и местная прокуратура. Надзорники проводят собственное расследования причин отравления.