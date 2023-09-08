День рождения Пятигорска отмечают во вторую субботу сентября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
День города в Пятигорске по традиции отмечается во вторую субботу сентября. В 2023 году 243-летие курортного города выпадает на 9 число.
10:00 Пятигорский краеведческий музей
Выставка «Из истории города-курорта Пятигорска». Посещение свободное. Экспозиция пройдет в рамках музейной акции «День открытых дверей».
11:00 Музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история»
Творческая мастерская «Своими руками родному городу»
11:00 Музей-заповедник имени М.Ю. Лермонтова
Квиз-кроссворд «Страницы жизни и творчества М.Ю. Лермонтова»
15:00 Музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история»
Квест-поход «Сокровища Пятигорья»
16:00 Сквер Толстого
Громкие чтения, посвященные 195-летию Льва Толстого «Прикоснись к слову мастера»
17:00 Площадь библиотеки имени М. Горького
Здесь развернется сразу несколько альтернативных площадок:
- Письмо солдату
- Плетение маскировочных сетей
- Запись видеообращений «Я люблю Пятигорск»
- Мастер-класс по изготовлению открыток
18:00 Площадь перед зданием администрации Пятигорска
Праздничная программа «Город, который люблю». Выступят национальные подворья, городские творческие коллективы и кавер-группа «Личности». Гости смогут посетить мастер-классы, интерактивные зоны и подкрепиться в фудкорте.
Некоторые дороги в Пятигорске перекрывали и перед праздником — 6 и 8 сентября. Накануне Дня города администрация сообщила, где ограничат движение в субботу.
С 9:00 до 23:00 нельзя будет проехать по этим участкам:
Улица Козлова — от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;
Улица Коста Хетагурова — от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;
Улица Крайнего — от проспекта Мира до улицы Коста Хетагурова.
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