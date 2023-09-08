День рождения Пятигорска отмечают во вторую субботу сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города в Пятигорске по традиции отмечается во вторую субботу сентября. В 2023 году 243-летие курортного города выпадает на 9 число.

Программа мероприятий ко Дню города Пятигорска 9 сентября 2023 года

10:00 Пятигорский краеведческий музей

Выставка «Из истории города-курорта Пятигорска». Посещение свободное. Экспозиция пройдет в рамках музейной акции «День открытых дверей».

11:00 Музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история»

Творческая мастерская «Своими руками родному городу»

11:00 Музей-заповедник имени М.Ю. Лермонтова

Квиз-кроссворд «Страницы жизни и творчества М.Ю. Лермонтова»

15:00 Музейно-выставочный комплекс «Россия — моя история»

Квест-поход «Сокровища Пятигорья»

16:00 Сквер Толстого

Громкие чтения, посвященные 195-летию Льва Толстого «Прикоснись к слову мастера»

17:00 Площадь библиотеки имени М. Горького

Здесь развернется сразу несколько альтернативных площадок:

- Письмо солдату

- Плетение маскировочных сетей

- Запись видеообращений «Я люблю Пятигорск»

- Мастер-класс по изготовлению открыток

18:00 Площадь перед зданием администрации Пятигорска

Праздничная программа «Город, который люблю». Выступят национальные подворья, городские творческие коллективы и кавер-группа «Личности». Гости смогут посетить мастер-классы, интерактивные зоны и подкрепиться в фудкорте.

Какие дороги будут перекрыты в Пятигорске в День города 9 сентября 2023

Некоторые дороги в Пятигорске перекрывали и перед праздником — 6 и 8 сентября. Накануне Дня города администрация сообщила, где ограничат движение в субботу.

С 9:00 до 23:00 нельзя будет проехать по этим участкам:

Улица Козлова — от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;

Улица Коста Хетагурова — от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;

Улица Крайнего — от проспекта Мира до улицы Коста Хетагурова.

КСТАТИ

Умные игры и куча концертов ждут горожан перед Днем города в Ставрополе

Опубликована афиша мероприятий ко Дню города в Ставрополе (подробнее)