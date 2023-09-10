Мощи Георгия Победоносца приехали в Ставрополь на два дня

Святыню доставили в Ставрополь 10 сентября Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

Мощи Георгия Победоносца были доставлены в Ставрополь на два дня. Ковчег прибыл в столицу края 10 сентября.

В 9 часов святыню встретили на перекрестке проспектов Октябрьской Революции и Карла Маркса (угол улицы Советская,1), после чего ее перенесли в Казанский кафедральный собор (улица Суворова, 1В).

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл проведет службу, а затем до 17 часов перед святыней будут проводить молебны.

Все желающие могут поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца 10 сентября с 9 до 20 часов и 11 сентября с 8 до 19 часов.

Мощи будут доступны прихожанам два дня Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

СПРАВКА

Великомученик Георгий был почитаем как покровитель воинов, земледельцев и скотоводов. Изображение святого Георгия было на иконах, печатях, монетах и княжеской атрибутике. Некогда на Фроловской (ныне — Спасской) башне Кремля был размещен скульптурный рельеф с изображением Георгия Победоносца.

Образ святого Георгия всегда вдохновлял защитников Отечества, а орден Святого Георгия считался высшей военной наградой в Российской империи. С 2002 года этот орден снова вручается героям России.