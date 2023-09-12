«Отпашешь смену, и унывать сил нет»: потерявшая ногу в первый день работы фельдшер вернулась в скорую

Алина потеряла ногу в первый же день работы на скорой. Фото: личный архив героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

Для Алины ночь с 10 на 11 марта 2021 года начиналась в предвкушении. После нескольких лет учебы и напряженной стажировки молодая фельдшер наконец заступила в смену, как полноценный сотрудник скорой помощи. Но на один из первых вызовов девушка так и не доехала… Спустя два года она вернулась в скорую — но уже совершенно другим человеком.

В рамках проекта «[НЕ]Обычные люди» «КП-Ставрополь» поговорила с Алиной Афанасиади — медиком из Ессентуков, которая лишилась ноги в роковой аварии, пока ехала на вызов к больному ребенку на скорой. Алина рассказала, как изменилась ее жизнь и планы на будущее после трагедии, как ей удается справляться с новой реальностью и с какими проблемами она сталкивается.

ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СМЕНА

До аварии, признается сама героиня материала, она вела не особо примечательную жизнь.

— До того, как это все произошло, я училась в основном. Увлечений особо не было, разве что рисовала. После учебы я устроилась на работу на скорую. Была стажировка пять дней, и вот в первый же рабочий день все произошло. Я не проработала даже суток, — рассказала она.

До трагедии Алина путешествовала и строила большие планы Фото: Личный архив героя публикации

Когда 22-летняя фельдшер ехала с коллегами на ночной вызов к ребенку, на той же дороге по роковой случайности оказался водитель-лихач. Он потерял управление и на полной скорости въехал в карету скорой помощи, которая в тот момент была припаркована у обочины с включенными маячками.

После аварии в больницу попали сам водитель и его 18-летний пассажир. Но больше всего пострадала молодая фельдшер. В столкновении ей оторвало ногу и переломало копчик. Без сознания девушка попала в реанимацию.

Когда она очнулась после комы, Алина поразила врачей своей выдержкой. Молодая девушка просыпается и понимает, что она без ноги — медики закономерно ожидали истерику. Вместо этого девушка шокировала хирургов спокойствием и способностью шутить.

— Пристала к врачу, спрашивала, хватило ли бы моей оторванной ноги для того, чтобы сшить кожаные ботиночки. Было очень тяжело морально и физически. Но у меня такое восприятие, что, ну, случилось и случилось, какой смысл впадать в депрессию? Физически было гораздо тяжелее, много инфекций, которые поступили в организм из-за аварии, — рассуждает Алина.

ПОТЕРЯЛА НОГУ И ДРУЗЕЙ

Трудности только начинались. Кроме оторванной конечности, девушке пришлось бороться и с инфекциями, которые попали в ее организм во время ДТП.

— Меня лечили огромным курсом антибиотиков, там было около 25 разновидностей препаратов. Долго не могли прооперировать левую ногу из-за того, что была заражена культя. В процессе лечения очень сильно подорвался иммунитет. Было очень сложное восстановление, оно идет до сих пор. Тотальный сбой по всем спектрам здоровья, от гинекологии до каких-то косметических проблем. Есть последствия ампутации, которые никогда не пройдут, это на всю жизнь, — осознает собеседница редакции.

Жизнь медика перевернулась с ног на голову в одночасье. Тем поразительнее, что волю к жизни она не потеряла. Алина рассказала, что направляет переживания в творчество, продолжает рисовать. И благодарна людям — особенно маме Ларисе — за поддержку.

В своих соцсетях девушка не скрывает свой протез и умеет над собой посмеяться Фото: Личный архив героя публикации

— Вокруг меня очень много хороших людей, в том числе, незнакомых, которые меня каждый день поддерживают. Мне очень повезло в этом плане. Мама со мной круглосуточно, друзья со мной на связи, хотя в моем городе в Ессентуках никого из них нет. Я много читаю, это тоже помогает справляться. Тем более сейчас вернулась на работу. Отпашешь смену, и унывать сил уже нет, — продолжает девушка.

К сожалению, не все близкие люди смогли принять новую реальность.

— После аварии много человек ушло из моей жизни. Причем люди, которых я больше всего поддерживала по жизни, они меня и бросили. Лучшая подруга мне просто сказала «я не знаю, как с тобой дальше общаться». Другие люди не понимали, что сейчас мне самой нужна поддержка, и я просто не могу им помогать ни физически, ни морально. Но со мной остались некоторые друзья, появились новые совсем неожиданно, — призналась она.

Алина поделилась с корреспондентом милой историей. До аварии она мечтала сходить на фильм «Майор Гром» — он снят по серии комиксов, которые она просто обожает. Премьера должна была состояться через три недели. Конечно, после трагедии о походах в кино и речи не шло, девушке предстояло долгое восстановление.

— Так и не сходила в кино, расстроилась и очень хотела хоть какую-то частицу. И вот парень один в соцсетях на меня подписался, мы стали общаться. Он работает в сфере кинотеатров. И он нашел мне в кинотеатре плакат с Майором Громом, привез мне. Я растрогалась, плакала, это настолько было радостно! Очень много людей появилось, которых я не могу назвать друзьями, но хорошие знакомые точно. А фильм в итоге посмотрела в интернете, — рассказала Алина.

ВЕРНУЛАСЬ В СКОРУЮ

Спустя два года после рокового ДТП Афанасиади вернулась в скорую. Правда, уже в другом качестве. Теперь на вызовы она ездить не может, и с апреля 2023 работает с документами.

— Меня не увольняли, я находилась на больничном максимальное время, которое мне могли дать. Потом пришлось уйти в отпуск без содержания, но спасибо моему работодателю, они оказывали от скорой помощи финансовую поддержку, присылали мне деньги. Пока сидела дома, переучилась, получила сертификат врача медицинской статистики. Естественно, мне нельзя работать снова на выездах. Я занимаюсь работой, которая начинается после того, как фельдшер вернулся с вызова. Я принимаю документы, оформляю в страховые запросы, отвечаю на запросы судов, полиции, следователей. Сейчас мне нравится, работа не сложная, очень хороший коллектив, — делится она.

В новой жизни девушка сталкивается с вызовами, о которых раньше и не задумывалась. Алина и ее мама борются с бюрократическими хитросплетениями, чтобы добиться положенной ей помощи от государства. Как пострадавшая на работе, медик имеет право на помощь с приобретением и обслуживанием протеза, костылей, колясок и медикаментов. Протез она получила, но из-за столкновения двух госпрограмм ей теперь недоступен ремонт сложной техники.

Алине приходится бороться не только за здоровье, но и за необходимую помощь Фото: Личный архив героя публикации

— Мне выделили первый протез по программе реабилитации ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида). А я пострадала на производстве, и впоследствии меня включили в другую программу, ПРП (Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве), по которой я сейчас должна получать все средства реабилитации: костыли, коляски, протезы и так далее. И дело в том, что когда поменяли программу, из базы данных ИПРА все удалили. А в новую добавили. Но протез относится к старой программе, и по новой его ремонтировать не могут, — рассказала Афанасиади.

Юристы сказали Алине, что ей должны выделить новый протез. Тем не менее, чиновники по непонятным причинам ей отказывают.

— А самой покупать запчасти и новый протез — это огромные деньги, у меня таких нет. Деньги, которые люди присылают, полностью уходят на лекарства, у меня таких нет. И возникают вопросы к ФСС, которые начинают кричать на меня, что я не имею права, хотя у меня есть документы. Я не требую ничего сверх того, что мне положено, — уверена она.

И тем не менее, жизнь продолжается. Теперь 25-летняя Алина с осторожностью, но все же строит планы — переехать в другой город, завести семью. Она хочет перебраться в Москву, где видит больше возможностей и лучшие условия для инвалидов, чем в родных Ессентуках.

— Я очень хочу накопить первый взнос на ипотеку, купить квартиру и переехать в Москву. У меня там все друзья, там больше возможностей и перво-наперво там не отказывают в обеспечении инвалидам, выделяют нормальные суммы. Из каких-то глобальных целей пока только это. А насчет личной жизни… До аварии никого не было и сейчас нет. Я очень устала от того, что мне все одной надо делать. Мама моя, конечно, очень помогает. Но все же хочется человека, с которым можно было бы моральными переживаниями делиться. Хочется в будущем семью, детей завести, — рассказала Алина.

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