«Я благодарна этой аварии»: после страшного ДТП юрист из Ставрополя стала тренером и открыла бизнес

Жизнь Натальи кардинально изменилась после аварии. Она уверена - к лучшему. Фото: личный архив героини публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

Наталья Шолько с удивлением осознает — после страшной аварии, изменившей ее жизнь, прошло уже десять лет! Сейчас она и представить не может, как сложилась бы ее судьба, если бы не роковая ошибка невнимательного водителя в 2013 году. Спустя годы ставропольчанка признает — тяжелая травма стала своеобразным подарком от высших сил.

В рамках проекта «[НЕ]Обычные люди» Наталья вновь поговорила с «КП» о том, как нашла новое призвание, профессию и любовь после ДТП и неутешительных прогнозов врачей.

В 29 лет Наталья попала под колеса автомобиля — водитель просто не заметил переходившую дорогу девушку. Ее отбросило в сторону, и она ощутила оглушающую боль в ноге. Оказалось — оскольчатый перелом бедра.

Наталья отказалась сдаваться, несмотря на тяжелую травму Фото: Личный архив героя публикации

Пострадавшую прооперировали, вставили металлический штифт. Хирургам она до сих пор признательна. Через неделю Наталью выписали, и дома за ней и годовалой дочкой ухаживал муж.

— В то время реабилитация у нас в Ставрополе еще не была развита. Прооперировали, сделали хирурги свою работу, и до свидания. В их задачи это, собственно, и не входит. Операцию провели и выписали из стационара. Дальше для реабилитации я начала искать какие-то центры, ничего не нашла толком, — вспоминает Наталья.

Врачи были уверены, что ей предстоит хромать всю жизнь. Девушка поняла — возврат к прежней физической форме лишь в ее руках. Как только смогла передвигаться без костылей, она отправилась в спортзал.

— Я пошла по тому пути, что нужно развивать мышечный аппарат, чтобы он как-то все это поддерживал. Мышечный корсет не зря называется корсетом. Я исходила из анатомических особенностей. У меня выбора особого не было, на районе был один зал. Потихонечку ходила, разрабатывала ногу. У меня цель была все эти боли снять и начать нормально двигаться, — рассказывает героиня истории.

Пока мама трудилась в зале вопреки невыносимой боли в ноге, дочка оставалась то у соседей, то дома с мужем. Но новые вызовы жизни после травмы сказались на отношениях супругов, и брак распался.

Со спортом Наталья и до аварии была не совсем на «вы». Раньше занималась современными танцами. Но не всерьез — тут немножко, здесь чуть-чуть, просто потому, что всегда была активной по жизни. По-настоящему полюбила спорт и осознала, что могут дать тренировки, уже после.

Спустя десять лет Наталья продолжает поддерживать себя в форме Фото: Личный архив героя публикации

Уже годы спустя, тренируя других людей после травм, Наталья поняла, как работает психология человека после таких несчастий.

— Травма ведет за собой целый клубок психологических проблем, человеку морально очень тяжело бывает. Боится сделать первый шаг, начать заниматься. И мне нравится работать с такими клиентами, очень нравится. Я ведь сама это пережила, я знаю, что это такое. Мне вот тогда так никто не помог. Да, тренер показал мне упражнения, но поддержки, мотивационных моментов не хватало, — говорит Наталья. — До человека надо донести, что каждый шаг приближает тебя к цели, не надо есть слона целиком. Нужно делать маленькие шаги, но каждый день, регулярно, и все получится. Обычно после травмы люди начинают себя оправдывать, и окружение тоже жалеет, но это не во благо. Это так не работает. Не надо никого слушать, нужно делать то, что тебе хочется, что для тебя полезно, и все будет хорошо.

Работа тренера на 80% психологическая, считает она. Наталья начала тренировать других людей в 2021 году, а до этого успела попробовать себя в бодибилдинге и даже поучаствовать в соревнованиях.

Наталья на соревновании по бодибилдингу Фото: Личный архив героя публикации

— В 2018 году начала готовиться к соревнованиям, к выходу на сцену. В 2019 году поучаствовала в первый раз в соревнованиях, в категории фитнес-бикини. Если захочу [вернуться к соревнованиям по бодибилдингу], если загорится, в один момент щелкнет… Я постоянно в форме себя поддерживаю. Мне до соревновательной формы всего две недели, как у нас, у спортсменов, говорят, «просушиться», убрать лишнюю жидкость из тканей, — уверена собеседница редакции.

Но соревнования для нее не главное. Гораздо больше радости Наталья находит в кропотливой, ежедневной работе над собой.

— Я постоянно занимаюсь. Это моей религией стало, что ли. Ты приходишь в зал и понимаешь, что тут все будет по справедливости, сколько вложил, столько получил. Утром встаю с первыми птичками, в семь утра открывается зал, и я уже там, — поделилась она.

Сейчас, впрочем, тренерство уже не на переднем плане в жизни. В 39 лет Наталья — начинающая, но успешная бизнес-леди. Вернется ли к работе тренера, предпочитает пока не загадывать.

— Есть, конечно, желание позже вернуться к тренерству, но тогда будет расфокусировка. Бизнес нужно развивать постоянно, уделять ему внимание. Та же психология, как и в спорте — какого-то результата достиг, нужно дальше, новые горизонты для себя открывать. Но жизнь длинная, интересная штука, всякое бывает. Посмотрим! — говорит Наталья.

Спорт перевернул представления ставропольчанки о жизни. Новой философии, которую она обрела после травмы, теперь старается обучать и дочку.

Дочка Натальи перенимает мамину целеустремленность. Фото: личный архив героя публикации Фото: Залина ТАТАРОВА

— Дочке исполнилось 11 на днях. Она у нас имеет первый юношеский разряд по гимнастике, а сейчас вот танцами стали заниматься. Ездим на сборы, я всегда ее сопровождаю. В первую очередь учу ее этой философии постоянно поддерживать в тонусе свое тело. Если человек постоянно тренируется, у него психология другая. Он, даже лежа на больничной койке, будет уже потихоньку начнет поднимать таз, пытаться сокращать мышцы. Уже мышление другое, это уже борец по натуре. И есть понимание, что нужно работать, что движение — это жизнь, — уверена Наталья.

Спустя десять лет она уже может спокойно оценить, как изменилась ее жизнь после аварии.

— Я благодарна этому дню, вот правда. Я бы никогда не стала тем человеком и не жила бы с этим ощущением счастья и гармонии, если бы не та авария и не та колоссальная работа, которую я над собой проделала. И продолжаю идти этим путем. Я в таком зрелом возрасте нахожусь, мне в следующем году будет сорок лет. И весь свой опыт, всю выжимку профессиональную и жизненную я имею возможность применять. Жизнь новыми красками играет, это классно. Этот шанс мне дала Вселенная, открыла передо мной столько дверей, — поделилась ставропольчанка.

Уже после интервью Наталья поделилась еще одним прекрасным изменением в ее жизни.

Новую любовь Наталья встретила в спортзале Фото: Личный архив героя публикации

— С прошлой публикации случилось еще кое-что. Я встретила самого лучшего мужчину на свете и вышла за него замуж! Познакомились в зале, теперь тренируемся вместе. Я же говорю — для меня зал судьбоносное место во всех смыслах, — улыбается она.

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