Скупали мигрантов за гроши: торговлю людьми вскрыли на Ставрополье

В Шпаковском округе выявили уже два эпизода купли-продажи людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шпаковском округе выявили уже два эпизода купли-продажи людей. «Крепостных» нашли на ферме у 71-летнего пенсионера. На рабсилу помещик потратил около 28 тысяч рублей.

На хозяйстве «барина» трудились трое: 43-летний житель села Старомарьевка (Ставрополье), 27-летняя девушка и 31-летний парень — уроженцы Узбекистана. Все они стремились подзаработать, но никак не ожидали попасть в трудовое рабство.

Мигрантов пенсионер приобрел на черном рынке в 2022 году. Двух приезжих без документов и плохо говорящих по-русски он купил за 20 тысяч рублей. Что касается ставропольца, то его нашел приятель «помещика».

В Шпаковском округе выявили уже два эпизода купли-продажи людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его как коня привезли на смотрины в садовое товарищество ставропольца осенью 2021 года. Мужчина осмотрел «товар», внимательно оценил его трудовые способности и выдал ценник в 8 тысяч рублей. Так он проработал на хозяйстве несколько лет.

Мигранты надеялись подзаработать в России и отправить деньги родственникам на родину. Как приехали, осознали, насколько суровая жизнь их ждет. Иностранцы попали в компанию мошенников, обещавших им золотые горы. Говорили, что помогут с легализацией и найдут им высокооплачиваемую работу. Но вместо этого забрали документы и продали.

После проверки участкового людей освободили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка людей для 71-летнего ставропольца обернулась «уголовкой». Пенсионер стал фигурантом дела о незаконном лишении свободы и незаконной миграции. Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. Других участников обвинили по статьям «торговля людьми» и «организация незаконной миграции».

После проверки УФСБ России выяснилось, что злоумышленники построили целый бизнес на нелегалах. У них изъяли 15 мобильных телефонов и 40 паспортов неустановленных лиц.

Фото: УФСБ России

Месяцы или даже годы преступники разыскивали незаконно находившихся на территории России. Пока они кормили мигрантов обещаниями дать работу, подбирали покупателей и заключали сделки.

Теперь продавцы и покупатели будут дожидаться суда в СИЗО, где уже более месяца раздумывают о своем поведении.