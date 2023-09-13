Двух членов банды Басаева и Хаттаба осудят за убийство военнослужащих

Двух членов банды Басаева и Хаттаба осудят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Генпрокуратуре РФ и СУ СКР утвердили обвинительное заключение против жителей Чечни Рустама Нукаева и Ставропольского края Адильхана Елманбетова, которые принимали участие в банде Басаева и Хаттаба. В 2000 году в составе группировки они напали 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ. На высоте 776 метров в Улус-Керт Шатойского района Чечни с трех сторон боевики напали на военных, стреляя из автомата Калашникова.

— При этом Нукаев и Елманбетов, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 01.03.2000, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Боевиков стали искать и наказывать по всей строгости закона. Против Нукаева и Елманбетова также завели уголовные дела по статьям «Участие в банде», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащих». Следствие собрало достаточно доказательств вины фигурантов, материалы направили в суд. Злоумышленникам грозят крупные сроки за преступления.

— Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Ранее в отношении иных соучастников уголовные дела направлены в суд, часть из них уже осуждены к различным срокам лишения свободы. Расследование уголовных дел еще в отношении 10 членов банды продолжается, – сообщает Генпрокуратура РФ.

Ранее к 20 годам колонии приговорили другого члена банды Басаева и Хаттаба. В 1999 году он вместе с другими террористами напал на российских военнослужащих. Возле станицы злоумышленники напали на военнослужащих РФ, в ходе стычки 15 солдат погибли и еще 28 получили ранения разной тяжести.