Аслан Гагиев в зале суда

Суд по делу главного киллера России — Аслана Гагиева, известного в преступном мире как Джако — завершился 14 сентября. Главаря крупнейшей в стране банды приговорили к пожизненному заключению.

Гагиева признали виновным в организации ОПГ, создании устойчивых банд, убийстве двух и более человек и незаконном обороте оружия и боеприпасов. По версии следствия, подсудимый в период до 2012 года создал на территории Северной Осетии сеть бандитских группировок и оплачивал их содержание.

Более 60 человек погибли от рук подопечных Гагиева. Среди них были силовики и высокопоставленные чиновники республики.

Когда началось следствие, Аслан Гагиев сбежал за границу. В 2015 году его задержали в Вене, а в 2018 — экстрадировали в руки российского правосудия.

На данный момент уже 37 киллеров из группировок Гагиева приговорены к длительным срокам. Семерых еще разыскивают, еще семь убиты в бандитских конфликтах.

На финальном заседании 14 сентября суд согласился с доводами гособвинения, которое запрашивало для главаря ОПГ максимально жесткое наказание. Защита, тем временем, просила его оправдать. Гагиева приговорили к пожизненному заключению, отбывать его он будет в колонии особого режима.