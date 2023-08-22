Жесткое пожизненное: прокурор запросил наказание для самого кровавого киллера России Аслана Гагиева

Аслана Гагиева хотят запереть в колонии строго режима до конца жизни. Фото: INTERPOL

В суде в Ростове-на-Дону прошли прения по делу Аслана Гагиева — главаря одной из крупнейших в России банды убийц. Киллеру по прозвищу «Джако» попросили назначить пожизненное заключение.

Дело Гагиева рассматривают уже более двух лет. Вскоре суду предстоит вынести приговор самому жестокому киллеру России.

— Прошу суд признать Гагиева виновным и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — заявил прокурор во время прений.

Колония особого режима — место заключения с самыми жесткими условиями в России. Сюда попадают самые отъявленные преступники (маньяки, каннибалы, организаторы ОПГ, серийные убийцы). Заключенные находятся под круглосуточным наблюдением, изолированы от тюремного сообщества и внешнего мира. Первые десять лет отсидки им запрещены переписка и свидания.

Большинство заключенных в колонии особого режима попадают сюда пожизненно. На Северном Кавказе к такому наказанию приговорили, к примеру, светлоградского маньяка (известен как Земляной дьявол), выжившего при атаке школы №1 в Беслане террориста и боевиков, расстрелявших 15 полицейских в Чечне.

Аслан Гагиев родился в Южной Осетии и получил строительное образование в Москве. В 2004 году он собрал банду из 15 человек. Позднее группировка разрослась, в нее вошло до 70 участников. Среди них были сотрудники правоохранительных органов, в том числе и высокопоставленные — их задачей было «крышевание» банды.

В сумме группировку Гагиева обвинили в 49 преступлениях на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии и в 60 убийствах. Среди жертв были силовики, чиновники и бизнесмены.

На данный момент, 24 члена организации приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное лишение свободы. 12 участников еще судят, 7 объявлены в международный розыск, а еще 7 были убиты по указанию Гагиева в период с 2010 по 2014 год.

Гагиев сбежал от следствия за границу, и в 2014 году его объявили в международный розыск. Год спустя он был задержан в Вене. В 2018 году Австрия выдала Гагиева России. Он отрицал предъявленные ему обвинения.

Суд над Гагиевым обвиняемый раз за разом пытается превратить в шоу. Этим летом, к примеру, он объявил, что скоро снова женится и уже нашел избранницу. Потом Джако опроверг свои же слова и назвал их «глупостями».

По разным источникам, Гагиев является отцом 22 двух детей. Сам он заявлял, что у него 11 несовершеннолетних наследников. При этом Джако считает себя многоженцем — ранее он уверял, что у него несколько гражданских супруг.

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