Приговоренный к смертной казни бесланский террорист через 15 лет попросил пересмотреть приговор

Нурпаша Кулаев отбывает пожизненное наказание в самой суровой российской тюрьме. Скрин-фото: оперативная съемка ФСБ

Единственный выживший боевик в Беслане надеется выйти из тюрьмы, где по решению Верховного суда Владикавказе он должен сидеть до конца жизни. Нурпаша Кулаев через 17 лет после захвата школы №1 просит пересмотреть его дело. Обращение от заключенного самой суровой российской тюрьмы «Полярная сова» поступило в аппарат Уполномоченного по правам человека Северной Осетии.

Подробности письма не разглашаются, но известно, что Кулаев запросил некоторые материалы своего многотомного дела и утверждает, что адвокат Альберт Плиев защищал его в суде некачественно.

Фото: личная страница Альберта Плиева в соцсети

- Обращение Кулаева будет рассмотрено в течение 30 дней, - прокомментировали «КП-Ставрополь» в аппарате Уполномоченного по правам человека в республике.

Напомним, что бесланский террорист Нурпаша Кулаев не считает себя виновным в теракте. Во время допроса на суде он пояснял прокурору и потерпевшим, что оказался в школе не по своей воле. Утверждал, что старший брат Ханпаша Кулаев, который был членом банды Руслана Хучбарова, известного как «Полковник», заставил его. И сам он до последнего не знал, куда едет их автомобиль.

Кроме того, Нурпаша уверял, что на его руках нет крови. Свидетели, надо сказать, тоже не видели, чтобы Кулаев в кого-либо стрелял. А одна из заложниц отмечала, он специально делал вид, что не замечает, как она осматривала сумки в поисках лекарств, когда больше тысячи человек находились в спортивном зале школы.

Последствия террористического акта в школе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее после 8 месяцев судебного процесса 26 мая 2006 года Нурпашу Кулаева признали виновным в терроризме, убийстве двух и более человек, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. Он был приговорен к высшей мере наказания - смертной казни, но ввиду моратория, ее заменили на пожизненное заключение в колонии особого режима.

Спортивный зал в котором произошла трагедия Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Интересы единственного выжившего террориста в суде представлял Альберт Плиев из адвокатской конторы «Центральная» во Владикавказе. И мы нашли его через 17 лет после теракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из профессии: что стало с адвокатом единственного выжившего террориста в Беслане

Через 17 лет после захвата школы «КП» нашла Альберта Плиева, которого все звали «адвокатом дьявола» (подробнее).