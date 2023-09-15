Многоэтажка была построена незаконно, сообщили власти Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв газа в многоэтажке под Махачкалой 14 сентября 2023 года до жути напомнил дагестанцам о трагедии, произошедшей ровно месяц назад. К счастью, на этот раз никто не погиб и не пострадал. Зато вскрылись причины происшествия, которое чудом не закончилось ничьей гибелью.

Вечером в четверг в квартире на 4 этаже пятиэтажки в поселке Семендер прогремел взрыв газа. За ним последовало возгорание, огонь моментально перекинулся на пятый и на шестой (мансардный) этажи.

На месте воцарилась паника. Успевшие спастись самостоятельно жильцы в ужасе убегали по обломкам и битому стеклу, мимо уничтоженных машин. Те, кто не успел выбраться, оказались в ловушке в собственных квартирах и кричали о помощи.

По словам благодарных жильцов, спасатели в эту ночь отработали четко и слажено. Около 22 часов на место выехали 87 пожарных и в первую очередь эвакуировали людей с верхних этажей дома. В общей сложности они вызволили около сотни людей, они отделались ссадинами и царапинами. Погибших и пострадавших нет.

Огонь охватил 600 квадратных метров. К 23:16 возгорание локализовали, еще через полчаса — ликвидировали открытое горение. К 01:28 пожар был полностью потушен.

Причина взрыва газа в Махачкале 14 сентября 2023

А к 3 часам ночи власти Дагестана приоткрыли завесу причины взрыва. В министерстве энергетики республики сообщили — дом был газифицирован нелегально.

— Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением. В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, — рассказали в ведомстве.

Насколько безопасно такое подключение — вопрос риторический. Не просто так самовольная врезка в газовые трубы карается по статье Уголовного Кодекса.

Вопросы у властей возникли не только к жильцам, но и к застройщикам.

— На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введен в эксплуатацию, — заявили в мэрии Махачкалы.

Пока жители Дагестана отходят от происшествия и благодарны случаю за отсутствие жертв, история далека от завершения. Причины и последствия взрыва с пожаром расследуют в прокуратуре и следкоме республики.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В МАХАЧКАЛЕ 14 СЕНТЯБРЯ

Крики о помощи и люди в ловушке: под Махачкалой прогремел взрыв в жилой многоэтажке

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