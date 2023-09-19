«Пуля в живот»: в Дагестане кредитор не смог выбить деньги из должника и взялся за травмат

Пуля попала в проходившую мимо местную жительницу

В Дагестане жертвой перестрелки местных «решал» 19 сентября стала 35-летняя женщина. Пуля серьезно ранила ее живот, вызвав кровотечение. Приехавшие на место происшествия скорая помощь оценила ее состояние, как среднее.

— Сегодня в 17:04 в Дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что в Махачкале, на проспекте Акушинского неизвестные устроили перестрелку из травматического оружия. Первым на место происшествия прибыл патрулирующий территорию наряд полиции. Участники инцидента установлены. Двое мужчин 39 и 33 лет доставлены в отдел полиции для разбирательства, — заявили в МВД по республике.

Все случилось из-за махачкалинского кредитора. У него не получилось выбить деньги мирным путем, поэтому он перешел на язык угроз и травм. Как раз в момент, когда у заядлого должника закончились аргументы, в его сторону направили травмат. Однако для последнего история завершилась наиболее удачно. Стрелок промахнулся и попал в ни в чем не повинную женщину. Она шла с двумя детьми по улице.

Один из участников потасовки в отделе полиции смог рассказать свою версию случившегося.

По факту стрельбы теперь ведется проверка.

Ранее массовое побоище с выстрелами устроили школьники в Махачкале. К выяснению отношений привязались почти 50 подростков. За что боролись дети — пока загадка. Однако правоохранители уже проводят допросы учащихся.